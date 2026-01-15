Универсальное чистящее средство RM 626, 1л
Мощный универсальный очиститель для использования с мойками высокого давления Kärcher. С новым активным средством для удаления грязи, которое легко удаляет масло, жир и стойкие минеральные загрязнения с помощью холодной воды. Для использования по всему дому и в саду, а также очистки транспортных средств.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|6
|Вес (кг)
|1,007
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,157
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
