Máy hút bụi công nghiệp IVC 60/24-2 Ap
Máy hút bụi công nghiệp hạng nhỏ gọn và linh hoạt. Với hệ thống làm sạch bộ lọc bán tự động, bánh xe lớn và con lăn phanh. Lý tưởng để làm sạch máy móc và khu vực sản xuất.
IVC 60 / 24-2 Ap là máy hút bụi công nghiệp nhỏ gọn với bánh xe lớn và con lăn phanh. Máy có thể điều chỉnh được này được thiết kế để làm sạch di động các máy móc và khu vực sản xuất. Hệ thống làm sạch bộ lọc bán tự động đảm bảo tuổi thọ bộ lọc dài.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Lực hút (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Dung tích thùng chứa (l)
|60
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Công suất đầu vào định mức (kW)
|2,4
|Loại hút bụi
|Điện
|Đường kính của kết nối
|DN 70
|Đường kính của phụ kiện
|DN 70 DN 50 DN 40
|Độ ồn (dB(A))
|73
|Loại bụi lọc chính
|M
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|59
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|970 x 690 x 995
Thiết bị
- Có bao gồm phụ kiện: không