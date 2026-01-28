IVC 60 / 24-2 Ap là máy hút bụi công nghiệp nhỏ gọn với bánh xe lớn và con lăn phanh. Máy có thể điều chỉnh được này được thiết kế để làm sạch di động các máy móc và khu vực sản xuất. Hệ thống làm sạch bộ lọc bán tự động đảm bảo tuổi thọ bộ lọc dài.