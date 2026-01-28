Máy hút bụi công nghiệp IVC 60 / 24-2 Tact nhỏ gọn là lý tưởng để làm sạch các khu vực sản xuất và máy móc sản xuất. Thiết bị này được trang bị bánh xe lớn và con lăn phanh, giúp dễ di chuyển và lý tưởng cho việc sử dụng di động. Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động TACT² đảm bảo thời gian hoạt động dài mà không bị gián đoạn.