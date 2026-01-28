Máy hút bụi công nghiệp IVC 60/24-2 Tact *EU
Máy hút bụi công nghiệp nhỏ gọn với bánh xe lớn và con lăn phanh cho tính di động tối ưu. Với hệ thống làm sạch bộ lọc tự động TACT² cho thời gian hoạt động dài mà không bị gián đoạn.
Máy hút bụi công nghiệp IVC 60 / 24-2 Tact nhỏ gọn là lý tưởng để làm sạch các khu vực sản xuất và máy móc sản xuất. Thiết bị này được trang bị bánh xe lớn và con lăn phanh, giúp dễ di chuyển và lý tưởng cho việc sử dụng di động. Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động TACT² đảm bảo thời gian hoạt động dài mà không bị gián đoạn.
Tính năng và ưu điểm
Hệ thống lưới lọc làm sạch tự động
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Lực hút (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Dung tích thùng chứa (l)
|60
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Công suất đầu vào định mức (kW)
|2,4
|Loại hút bụi
|Điện
|Đường kính của kết nối
|DN 70
|Đường kính của phụ kiện
|DN 50 DN 40
|Độ ồn (dB(A))
|73
|Loại bụi lọc chính
|M
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|68,2
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|970 x 690 x 995
Thiết bị
- Có bao gồm phụ kiện: không
- Tự động làm đầy ở chế độ tắt