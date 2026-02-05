Bền bỉ, mạnh mẽ, nhỏ gọn và di động: Máy hút bụi công nghiệp hạng trung IVM 40/24-2 hai động cơ của chúng tôi để hút phổ quát chất rắn mịn và thô trong môi trường công nghiệp. Máy hoạt động trong chế độ vận hành một pha và cả hai động cơ đều có thể được điều khiển riêng. Bộ lọc sao PTFE lớn trong loại bụi M có thể được làm sạch dễ dàng, thoải mái và đáng tin cậy bằng cách sử dụng hệ thống làm sạch bộ lọc kéo và làm sạch mà không cần phải tắt máy hút bụi. Thùng lọc và thùng thu gom của máy được làm từ thép không gỉ chịu axit, khung máy được sản xuất từ ​​thép chịu lực và có bánh xe lớn để dễ dàng vận chuyển.