Máy hút bụi công nghiệp IVM 40/24-2
Máy hút bụi công nghiệp hạng trung IVM 40/24-2 hai động cơ, cơ động và mạnh mẽ dành cho chất rắn mịn và thô. Với bộ lọc sao trong lớp bụi M.
Bền bỉ, mạnh mẽ, nhỏ gọn và di động: Máy hút bụi công nghiệp hạng trung IVM 40/24-2 hai động cơ của chúng tôi để hút phổ quát chất rắn mịn và thô trong môi trường công nghiệp. Máy hoạt động trong chế độ vận hành một pha và cả hai động cơ đều có thể được điều khiển riêng. Bộ lọc sao PTFE lớn trong loại bụi M có thể được làm sạch dễ dàng, thoải mái và đáng tin cậy bằng cách sử dụng hệ thống làm sạch bộ lọc kéo và làm sạch mà không cần phải tắt máy hút bụi. Thùng lọc và thùng thu gom của máy được làm từ thép không gỉ chịu axit, khung máy được sản xuất từ thép chịu lực và có bánh xe lớn để dễ dàng vận chuyển.
Tính năng và ưu điểm
Hai động cơ thổi
- Lực hút cao và mạnh mẽ.
Thùng chứa bằng thép không gỉ cơ động
- Các thùng chứa được gửi có thể được gỡ bỏ thuận tiện từ khung xe và hướng để xử lý / đổ.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Lực hút (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Dung tích thùng chứa (l)
|40
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Công suất đầu vào định mức (kW)
|2,3
|Loại hút bụi
|Điện
|Đường kính của kết nối
|DN 70
|Đường kính của phụ kiện
|DN 50 DN 40
|Độ ồn (dB(A))
|77
|Loại bụi lọc chính
|M
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|35,7
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|36,7
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|645 x 655 x 1150
Thiết bị
- Có bao gồm phụ kiện: không
Khu vực ứng dụng
- Đối với lượng nhỏ chất rắn và bụi