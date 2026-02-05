Mẫu máy cơ bản trong dòng sản phẩm máy hút bụi công nghiệp siêu hạng của chúng tôi với chứng nhận loại bụi M đã tạo được dấu ấn với các giá trị hiệu suất ấn tượng và xuất sắc. IVS 100/40 M có động cơ ba pha hiệu quả (IE2) với khởi động mềm để ngăn công suất đạt đỉnh khi khởi động máy cùng với quạt gió kênh bên 4,0 kW mạnh mẽ. Bộ lọc hình sao lớn hút bụi mịn có hại cho sức khỏe, trong khi máy lắc bộ lọc nằm ngang giúp người dùng dễ dàng vệ sinh hệ thống bộ lọc hơn. Điều này được đảm bảo bởi hộp số tích hợp để truyền lực có mục tiêu. Do đó, lực tác dụng nhiều hay ít của người dùng không ảnh hưởng đến kết quả làm sạch. Một lợi ích khác là nhiều tùy chọn để lưu trữ phụ kiện. Phụ kiện sẽ được cất giữ an toàn trong khi làm việc và khi máy đang được vận chuyển. IVS 100/40 M được thiết kế để hoạt động liên tục, điều này được thể hiện rõ qua bình chứa bằng thép không gỉ 100 lít với cơ chế đặt xuống thuận tiện. Một điều khiển từ xa tùy chọn bổ sung cho nhiều loại thiết bị của nó.