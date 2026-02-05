Thích hợp cho cả việc sử dụng liên tục di động và cố định, máy hút bụi công nghiệp siêu cấp IVS 100/55 M của chúng tôi phù hợp để hút bụi một cách an toàn với số lượng rất lớn bụi mịn có hại cho sức khỏe. Được chứng nhận cho loại bụi M và tiết kiệm năng lượng (IE2), máy hút bụi này còn gây ấn tượng với động cơ ba pha mạnh mẽ và quạt gió kênh bên 5,5 kW hiệu suất cao. Nhờ chức năng khởi động mềm tích hợp, nó thậm chí có thể được vận hành dễ dàng bằng cách sử dụng bất kỳ ổ cắm điện công nghiệp 16-amp thông thường nào. Để có tính di động tối đa, có nhiều tùy chọn lưu trữ khác nhau dành cho các phụ kiện nhà ở. Bộ lọc hình sao lớn 16 nếp gấp chiếm rất ít không gian và được làm sạch bằng máy lắc bộ lọc nằm ngang. Hộp số luôn đảm bảo kết quả làm sạch tối ưu, bất kể lực tác dụng là bao nhiêu và do đó cực kỳ thuận tiện cho người dùng. Tương tự như vậy, cơ chế đặt xuống của thùng chứa bằng thép không gỉ 100 lít giúp người dùng dễ dàng đổ bỏ nó hơn. Điều khiển từ xa tùy chọn để bật và tắt máy từ khoảng cách lên đến 30 m cũng thể hiện tính thân thiện với người dùng của IVS 100/55 M.