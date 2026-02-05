IVS 100/75 M là mẫu máy hàng đầu trong dòng máy hút bụi công nghiệp siêu hạng của chúng tôi với bộ lọc bụi hình sao lớn, 16 nếp gấp có chứng nhận cấp lọc bụi M và động cơ 3 pha công suất lớn 7,5 kW phù hợp hút lượng lớn các loại bụi rắn, mịn có hại cho sức khỏe. Và chứng nhận IE2 tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, máy được thiết kế để sử dụng liên tục với mục đích di động hoặc cố định và được trang bị thùng chứa bằng thép không gỉ tránh bị ăn mòn có thể tích 100 lít và dễ dàng di chuyển, đổ bỏ bụi.Hệ thống bộ lọc được làm sạch đơn giản, nhẹ nhàng bằng thao tác nắm cần gạt qua lại, bụi bám trên bộ lọc hình sao sẽ bị tác động mạnh làm rớt xuống thùng chứa bụi, giúp đảm bảo được lực hút cao và kéo dài tuổi thọ bộ lọc. Cấu trúc khung ngoài chắc chắn bằng thép dày chịu lực sơn tĩnh điện, các phụ kiện có thể được cất gọn trên máy để vận chuyển an toàn. Thân vỏ máy được cấu tạo bằng thép không gỉ, tránh ăn mòn bởi các chất lỏng như hóa chất, giúp máy luôn trong tình trạng sạch sẽ với tuổi thọ lâu dài, trong khi với chức năng điều khiển từ xa tùy chọn là một chức năng bổ sung rất thiết thực cho nhiều loại thiết bị trên IVS 100/75 M.