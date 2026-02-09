Nhờ hệ thống làm sạch bộ lọc hoàn toàn tự động Tact Clean, máy hút bụi khô và ướt NT 50/1 Tact Te M có khả năng hút được bụi mịn với số lượng lớn đồng thời đảm bảo hiệu quả lọc 99,9%. Thiết bị sử dụng các thiết bị điện tử được điều khiển bằng cảm biến để cung cấp khả năng làm sạch bộ lọc tối ưu và do đó duy trì công suất hút mạnh một cách liên tục. Cùng với thùng chứa 50 lít lớn với bánh xe kim loại và tay đẩy có thể điều chỉnh, thiết bị không chỉ có thể xử lý một lượng rất lớn bụi mịn nguy hiểm loại M, mà còn cả bụi bẩn thường và chất lỏng thô. NT 50/1 Tact Te M với tính năng tự động khởi động cũng như hệ thống chống tĩnh điện. Do đó, lý tưởng cho việc hút trực tiếp vào các dụng cụ điện nơi ẩn chứa một lượng lớn bụi mịn. Bụi đã đọng trên sàn hoặc trên máy được loại bỏ một cách an toàn bằng cách sử dụng bộ phụ kiện bao gồm ống hút 4 m, ống thép không gỉ và bàn hút sàn.