Máy hút bụi khô và ướt NT 50/1 Tact Te M
Máy hút bụi khô và ướt NT 50/1 Tact Te M lớn và có tính di động cao với thùng chứa 50 lít và tay cầm điều chỉnh đẩy.
Nhờ hệ thống làm sạch bộ lọc hoàn toàn tự động Tact Clean, máy hút bụi khô và ướt NT 50/1 Tact Te M có khả năng hút được bụi mịn với số lượng lớn đồng thời đảm bảo hiệu quả lọc 99,9%. Thiết bị sử dụng các thiết bị điện tử được điều khiển bằng cảm biến để cung cấp khả năng làm sạch bộ lọc tối ưu và do đó duy trì công suất hút mạnh một cách liên tục. Cùng với thùng chứa 50 lít lớn với bánh xe kim loại và tay đẩy có thể điều chỉnh, thiết bị không chỉ có thể xử lý một lượng rất lớn bụi mịn nguy hiểm loại M, mà còn cả bụi bẩn thường và chất lỏng thô. NT 50/1 Tact Te M với tính năng tự động khởi động cũng như hệ thống chống tĩnh điện. Do đó, lý tưởng cho việc hút trực tiếp vào các dụng cụ điện nơi ẩn chứa một lượng lớn bụi mịn. Bụi đã đọng trên sàn hoặc trên máy được loại bỏ một cách an toàn bằng cách sử dụng bộ phụ kiện bao gồm ống hút 4 m, ống thép không gỉ và bàn hút sàn.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu suất lọc kiểm tra đạt 99,9%
Hệ thống chống tĩnh điện với phụ kiện dẫn điện
Công tắc bật/ tắt tự động
Lọc khí làm mát
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 - 240
|Tần số (Hz)
|50 - 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|74
|Lực hút (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Dung tích thùng chứa (l)
|50
|Công suất (W)
|Tối đa 1380
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|7,5
|Độ ồn (dB(A))
|69
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|19
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|24,6
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 4 m
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 550 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép không gỉ
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
- Đầu hút khe
- Bộ ổ cắm nối công cụ điện
- Ống xả
- Tay đẩy
- Túi nhựa bằng PE để thu gom bụi: 1 Unit
Thiết bị
- Tự động bật/tắt các công cụ điện
- Hệ thống chống tĩnh điện
- Cản trước chắc chắn
- Dạng bảo vệ: I
- Bánh xe nhỏ có phanh
- Cấp lọc bụi: M
- Vật liệu thùng chứa: Nhựa
Khu vực ứng dụng
- An toàn để loại bỏ bụi bẩn cấp M