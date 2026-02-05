Máy hút bụi khô và ướt cao cấp NT 40/1 Ap L với dung tích bình 40 lít và vệ sinh bộ lọc bán tự động, khi kết hợp với công suất hút tuyệt vời thậm chí cho phép loại bỏ bụi mịn mà không cần túi lọc. Máy hút bụi đa năng có thể được sử dụng để loại bỏ bụi bẩn và chất lỏng. Máy hút bụi và hệ thống cũng có thể làm sạch nội thất xe, và cũng gây ấn tượng với các chi tiết thông minh để lưu trữ các phụ kiện hoàn toàn mới. Đầu của nó được thiết kế rất phẳng mà một hộp công cụ có thể dễ dàng đặt xuống và nhờ vào các tùy chọn buộc nó cũng có thể được bảo đảm. Máy NT 40/1 Ap L cũng thuyết phục với cách xử lý rất đơn giản của nó. Tất cả các chức năng quan trọng được chọn và được đặt trực tiếp bằng cách sử dụng công tắc xoay trung tâm.