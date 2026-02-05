Máy hút bụi khô và ướt NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: Máy hút bụi ướt và khô mạnh mẽ cấp trung với thùng chứa bụi 40 lít. Máy có sức hút ấn tượng, độ bền cao, thiết kế thông minh.
Máy hút bụi khô và ướt cao cấp NT 40/1 Ap L với dung tích bình 40 lít và vệ sinh bộ lọc bán tự động, khi kết hợp với công suất hút tuyệt vời thậm chí cho phép loại bỏ bụi mịn mà không cần túi lọc. Máy hút bụi đa năng có thể được sử dụng để loại bỏ bụi bẩn và chất lỏng. Máy hút bụi và hệ thống cũng có thể làm sạch nội thất xe, và cũng gây ấn tượng với các chi tiết thông minh để lưu trữ các phụ kiện hoàn toàn mới. Đầu của nó được thiết kế rất phẳng mà một hộp công cụ có thể dễ dàng đặt xuống và nhờ vào các tùy chọn buộc nó cũng có thể được bảo đảm. Máy NT 40/1 Ap L cũng thuyết phục với cách xử lý rất đơn giản của nó. Tất cả các chức năng quan trọng được chọn và được đặt trực tiếp bằng cách sử dụng công tắc xoay trung tâm.
Tính năng và ưu điểm
Bộ lưu trữ cáp và ống linh hoạt
- Cho phép sửa chữa an toàn các ống có độ dài và đường kính khác nhau.
- Bộ lưu trữ vận chuyển của cáp nguồn.
Vỏ bộ lọc có thể tháo rời
- Cho phép loại bỏ bụi khỏi bộ lọc
- Hiệu quả ngăn chặn chèn không đúng bộ lọc xếp li phẳng.
Các tùy chọn lưu trữ tích hợp thông minh cho các phụ kiện
- Bộ phụ kiện được lưu trữ an toàn và luôn sẳn sàng trên tay
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|74
|Lực hút (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Dung tích thùng chứa (l)
|40
|Vật liệu thùng chứa
|Nhựa
|Công suất (W)
|Tối đa 1380
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|7,5
|Độ ồn (dB(A))
|70
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|12,4
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|16,5
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|525 x 370 x 630
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.5 m
- Tay cầm hút bụi: Nhựa
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 550 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép, mạ crôm
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 300 mm
- Đầu hút khe
Thiết bị
- Tự động ngắt khi đạt ngưỡng tối đa
- Vệ sinh bộ lọc: Làm sạch bộ lọc bán tự dộng
- Dạng bảo vệ: II
- Bánh xe nhỏ có phanh
Khu vực ứng dụng
- Các ứng dụng khác nhau từ việc loại bỏ các chất lỏng thông qua để làm sạch nội thất xe