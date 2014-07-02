NT 65/2 Ap là máy hút khô và ướt mạnh mẽ với hệ thống ApClean, đảm bảo công suất hút cao liên tục và khoảng thời gian làm việc dài. Máy hút bụi khô ướt công nghiệp có vỏ tuabin nhỏ gọn với nắp bộ lọc tích hợp để dễ dàng tháo bộ lọc có nếp gấp phẳng lớn. Nó được làm sạch hiệu quả với sự hỗ trợ của hệ thống làm sạch bộ lọc ApClean bán tự động. Điều này đảm bảo công suất hút cao liên tục, khoảng thời gian làm việc dài hơn và tuổi thọ của bộ lọc lâu dài. NT 65/2 Ap có tính năng phát hiện mức đổ đầy điện tử để hút bụi ướt. Nó ngăn không cho vượt quá mức lấp đầy tối đa cho phép. Có thể thực hiện việc thải bỏ chất lỏng được hút chân không một cách dễ dàng nhờ ống thoát nước chống dầu đi kèm. Các phụ kiện có thể được kết nối nhanh chóng và dễ dàng với máy hút bằng hệ thống kẹp. Thiết bị này có thiết bị lưu trữ vòi, giá đỡ phụ kiện và khay lớn, ví dụ: cho các công cụ. Khả năng di chuyển cần thiết của NT 65/2 Ap được cung cấp bởi hai bánh xe cố định lớn và hai cuộn dẫn hướng.