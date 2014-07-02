Máy hút bụi khô và ướt NT 65/2 Ap *EU
NT 65/2 Ap là dòng máy hút bụi khô/ẩm công suất lớn với 2 mô-tơ chuyên phục vụ các ứng dụng chuyên nghiệp. Công suất hút gần như cố định nhờ hiệu quả vệ sinh của màng lọc đế gấp phẳng thông qua các luồng khí.
NT 65/2 Ap là máy hút khô và ướt mạnh mẽ với hệ thống ApClean, đảm bảo công suất hút cao liên tục và khoảng thời gian làm việc dài. Máy hút bụi khô ướt công nghiệp có vỏ tuabin nhỏ gọn với nắp bộ lọc tích hợp để dễ dàng tháo bộ lọc có nếp gấp phẳng lớn. Nó được làm sạch hiệu quả với sự hỗ trợ của hệ thống làm sạch bộ lọc ApClean bán tự động. Điều này đảm bảo công suất hút cao liên tục, khoảng thời gian làm việc dài hơn và tuổi thọ của bộ lọc lâu dài. NT 65/2 Ap có tính năng phát hiện mức đổ đầy điện tử để hút bụi ướt. Nó ngăn không cho vượt quá mức lấp đầy tối đa cho phép. Có thể thực hiện việc thải bỏ chất lỏng được hút chân không một cách dễ dàng nhờ ống thoát nước chống dầu đi kèm. Các phụ kiện có thể được kết nối nhanh chóng và dễ dàng với máy hút bằng hệ thống kẹp. Thiết bị này có thiết bị lưu trữ vòi, giá đỡ phụ kiện và khay lớn, ví dụ: cho các công cụ. Khả năng di chuyển cần thiết của NT 65/2 Ap được cung cấp bởi hai bánh xe cố định lớn và hai cuộn dẫn hướng.
Tính năng và ưu điểm
Ngăn cất đặt tích hợp ngay trên máy
Ống xả tích hợp (chịu dầu)
Làm sạch bộ lọc bán tự dộng
Ống vòi và phụ tùng uốn khúc
Tay đẩy an toàn, hiệu quả
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|2 x 74
|Lực hút (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Dung tích thùng chứa (l)
|65
|Vật liệu thùng chứa
|Nhựa
|Công suất (W)
|Tối đa 2760
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 40
|Chiều dài dây điện (m)
|10
|Độ ồn (dB(A))
|73
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|20
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|600 x 480 x 920
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 4 m
- Tay cầm hút bụi: Nhựa
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 550 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép không gỉ
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Giấy
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
- Đầu hút khe
- Ống xả (chịu dầu)
- Tay đẩy
Thiết bị
- Tự động ngắt khi đạt ngưỡng tối đa
- Cản trước chắc chắn
- Dạng bảo vệ: II
- Bánh xe nhỏ có phanh
Videos
Khu vực ứng dụng
- Dùng để hút chất lỏng, bụi bẩn thô bám trên mọi bề mặt cứng cũng như làm sạch nội thất ô tô