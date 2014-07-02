NT 75/2 Ap Me TC là máy hút bụi khô/ướt hiệu suất cao, với hệ thống ApClean cho khả năng làm sạch cao liên tục và sử dụng không bị gián đoạn. Thùng chứa 75 lít mạnh mẽ, lý tưởng cho lượng chất bẩn lớn và dễ dàng đổ sạch nhờ khung nghiêng. Máy hút bụi khô ướt công nghiệp có vỏ tuabin nhỏ gọn, với nắp bộ lọc tích hợp để dễ dàng tháo bộ lọc phẳng lớn. Làm sạch bộ lọc ApClean bán tự động hiệu quả cung cấp năng lượng làm sạch cao liên tục, sử dụng không bị gián đoạn và tuổi thọ bộ lọc lâu dài. NT 75/2 Ap Me TC cũng có tính năng giám sát mức đổ đầy điện tử, điều này đảm bảo rằng không vượt quá khối lượng lấp đầy tối đa cho phép khi hút bụi ướt. Chất lỏng được hút chân không có thể dễ dàng được làm rỗng thông qua ống thoát chống dầu. Các phụ kiện có thể được gắn vào máy hút bụi một cách nhanh chóng, và dễ dàng bằng hệ thống kẹp thực tế. Thiết bị có ngăn chứa ống mềm, ngăn chứa phụ kiện và một khu vực lưu trữ lớn (ví dụ: Cho dụng cụ). Hai bánh xe lớn và hai tay lái giúp xe NT 75/2 Ap Me TC di chuyển tốt.