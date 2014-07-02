Máy hút bụi khô và ướt NT 75/2 Ap Me Tc *EU
Máy hút bụi khô/ẩm có động cơ kép, hiệu suất vận hành cao chuyên phục vụ các mục đích chuyên dụng. Khả năng vệ sinh hiệu quả bằng luồng khí của màng lọc đế gấp phẳng giúp duy trì được công suất vệ sinh hầu như không đổi.
NT 75/2 Ap Me TC là máy hút bụi khô/ướt hiệu suất cao, với hệ thống ApClean cho khả năng làm sạch cao liên tục và sử dụng không bị gián đoạn. Thùng chứa 75 lít mạnh mẽ, lý tưởng cho lượng chất bẩn lớn và dễ dàng đổ sạch nhờ khung nghiêng. Máy hút bụi khô ướt công nghiệp có vỏ tuabin nhỏ gọn, với nắp bộ lọc tích hợp để dễ dàng tháo bộ lọc phẳng lớn. Làm sạch bộ lọc ApClean bán tự động hiệu quả cung cấp năng lượng làm sạch cao liên tục, sử dụng không bị gián đoạn và tuổi thọ bộ lọc lâu dài. NT 75/2 Ap Me TC cũng có tính năng giám sát mức đổ đầy điện tử, điều này đảm bảo rằng không vượt quá khối lượng lấp đầy tối đa cho phép khi hút bụi ướt. Chất lỏng được hút chân không có thể dễ dàng được làm rỗng thông qua ống thoát chống dầu. Các phụ kiện có thể được gắn vào máy hút bụi một cách nhanh chóng, và dễ dàng bằng hệ thống kẹp thực tế. Thiết bị có ngăn chứa ống mềm, ngăn chứa phụ kiện và một khu vực lưu trữ lớn (ví dụ: Cho dụng cụ). Hai bánh xe lớn và hai tay lái giúp xe NT 75/2 Ap Me TC di chuyển tốt.
Tính năng và ưu điểm
Ngăn cất đặt tích hợp ngay trên máy
- Ngăn cất đặt diện tích lớn cất đặt ngay trên đầu vỏ máy đảm bảo cho các công cụ và phụ tùng luôn xếp đặt gọn gàng và nằm trong tầm tay.
Ống xả tích hợp
- Ống xả dễ dàng tiếp cận giúp xả chất thải thuận tiện.
Ống vòi và phụ tùng uốn khúc
- Ống hút và phụ tùng uốn khúc tiện lợi để dễ dàng di chuyển và cất đặt.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|2 x 74
|Lực hút (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Dung tích thùng chứa (l)
|75
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Công suất (W)
|Tối đa 2760
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 40
|Chiều dài dây điện (m)
|10
|Độ ồn (dB(A))
|73
|Màu sắc
|Bạc
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|26
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|700 x 505 x 995
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 4 m
- Tay cầm hút bụi: Nhựa
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 550 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép không gỉ
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Giấy
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
- Đầu hút khe
- Ống xả (chịu dầu)
- Khung gầm nghiêng
- Tay đẩy
Thiết bị
- Tự động ngắt khi đạt ngưỡng tối đa
- Vệ sinh bộ lọc: Làm sạch bộ lọc bán tự dộng
- Cản trước chắc chắn
- Dạng bảo vệ: II
- Bánh xe nhỏ có phanh