Để làm sạch máy móc, phương tiện, nhà xưởng và công trường nhanh chóng và hiệu quả: máy hút bụi khô và ướt Kärcher NT 30/1 Tact là loại máy phổ thông cho các nhà vận hành chuyên nghiệp từ các ngành công nghiệp khác nhau. Máy hút đa năng nhỏ gọn này có hệ thống làm sạch bộ lọc tự động Tact ấn tượng và bộ lọc xếp nếp phẳng PES chống ẩm để loại bỏ lượng lớn bụi mịn trong thời gian dài làm việc mà không bị dính bụi. Bụi bẩn và chất lỏng có thể được thu gom một cách đáng tin cậy trong một thùng chứa 30 lít chắc chắn có cản và bánh xe kim loại chắc chắn. Thao tác và vận hành dễ dàng thông qua công tắc xoay trung tâm mới của máy giúp công việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Máy đi kèm với các phụ kiện mới được phát triển và cải tiến cao, ống hút có thể được tích hợp cất giữ thuận tiện và tính năng bảo quản phụ kiện. Các bề mặt cao su và các tùy chọn buộc dây có nghĩa là các công cụ và hộp có thể được đặt trên đầu máy theo cách chống trượt hoặc thậm chí được dán vào nó.