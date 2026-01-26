Máy hút bụi khô và ướt NT 30/1 Tact L
Các thành phần chắc chắn, bền và công suất hút mạnh: máy hút bụi khô và ướt NT 30/1 Tact với hệ thống làm sạch bộ lọc Tact cải tiến và thùng chứa 30 lít, tấm cản và bánh xe kim loại.
Để làm sạch máy móc, phương tiện, nhà xưởng và công trường nhanh chóng và hiệu quả: máy hút bụi khô và ướt Kärcher NT 30/1 Tact là loại máy phổ thông cho các nhà vận hành chuyên nghiệp từ các ngành công nghiệp khác nhau. Máy hút đa năng nhỏ gọn này có hệ thống làm sạch bộ lọc tự động Tact ấn tượng và bộ lọc xếp nếp phẳng PES chống ẩm để loại bỏ lượng lớn bụi mịn trong thời gian dài làm việc mà không bị dính bụi. Bụi bẩn và chất lỏng có thể được thu gom một cách đáng tin cậy trong một thùng chứa 30 lít chắc chắn có cản và bánh xe kim loại chắc chắn. Thao tác và vận hành dễ dàng thông qua công tắc xoay trung tâm mới của máy giúp công việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Máy đi kèm với các phụ kiện mới được phát triển và cải tiến cao, ống hút có thể được tích hợp cất giữ thuận tiện và tính năng bảo quản phụ kiện. Các bề mặt cao su và các tùy chọn buộc dây có nghĩa là các công cụ và hộp có thể được đặt trên đầu máy theo cách chống trượt hoặc thậm chí được dán vào nó.
Tính năng và ưu điểm
Hộp đựng chắc chắn với các tấm cản và bánh xe bằng kim loại.Bánh xe kim loại chắc chắn đảm bảo khả năng cơ động tốt và khả năng di chuyển không bị hạn chế trên các công trường xây dựng Hộp đựng chắc chắn bảo vệ máy khỏi va đập và chấn động.
Bộ lưu trữ cáp và ống linh hoạtCho phép sửa chữa an toàn các ống có độ dài và đường kính khác nhau. Dây điện nguồn luôn được bảo quản an toàn để vận chuyển.
Vỏ bộ lọc có thể tháo rờiVới vỏ bộ lọc có thể tháo rời, việc tháo lắp và thay thế bộ lọc không bị bám bụi. Không thể lắp bộ lọc xếp nếp phẳng không chính xác.
Công tắc xoay trung tâm
- Chuyển đổi tiện lợi thông qua công tắc xoay trung tâm.
Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động Tact
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|74
|Lực hút (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Dung tích thùng chứa (l)
|30
|Vật liệu thùng chứa
|Nhựa
|Công suất (W)
|Tối đa 1380
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|7,5
|Độ ồn (dB(A))
|69
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|13,5
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|17,924
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.5 m
- Tay cầm hút bụi: Nhựa
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 550 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép không gỉ
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
- Đầu hút khe
Thiết bị
- Tự động ngắt khi đạt ngưỡng tối đa
- Chuẫn bị ống tĩnh điện
- Vệ sinh bộ lọc: Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động Tact
- Cản trước chắc chắn
- Dạng bảo vệ: II
- Bánh xe nhỏ có phanh