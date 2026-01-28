Máy hút bụi khô và ướt NT 75/2 Tact² Me
Hệ thống Kärcher Tact² đã từng được ưa chuộng như các hệ thống chuyên dụng và toàn diện nhờ mức độ cơ động cao và hiệu suất tuyệt vời, kết cấu vững chắc và nhiều tính năng thiết kế thực tế của chúng. Máy hút bụi khô ướt NT 75/2 Tact² Me được cung cấp toàn bộ gói chống tĩnh điện theo tiêu chuẩn. Hệ thống xử lý ngay cả lượng lớn bụi mịn.
Kärcher giới thiệu Tact² - máy hút bụi khô và ướt công nghiệp hàng đầu mới của hãng. Việc mở rộng phạm vi hệ thống Tact phổ biến này đạt được năng suất cao nhất từ trước đến nay, với hệ thống lọc sạch tự động. Với hai động cơ, Tact² tự hào có công suất hút cao liên tục và với tuổi thọ bộ lọc được nâng cao, bạn hầu như không cần phải thay bộ lọc. Máy hút bụi Kärcher NT với Tact² là hệ thống hoàn chỉnh không chỉ tuyệt vời trong việc loại bỏ lượng lớn bụi mịn mà còn có thể xử lý bụi bẩn, mảnh vụn và nước. Các tùy chọn khác nhau trong phạm vi chân không này có nghĩa là nó có thể cung cấp giải pháp lý tưởng cho bất kỳ ứng dụng nào và bất cứ nơi nào cần công suất hút cao nhất quán - cho dù là trên các công trường xây dựng, trong lĩnh vực thực phẩm, công nghiệp ô tô hay trong công nghiệp nói chung.
Tính năng và ưu điểm
Dễ dàng vận chuyểnBánh xe lớn và tay cầm có thể thay đổi được khiến di chuyển dễ dàng hơn thận chí là trên các bề mặt gồ ghề
Khoang lưu trữ thiết bị thông minhVí dụ, vòi phun sàn được sửa chữa nhanh chóng
Hệ thống lưới lọc làm sạch tự độngBộ lọc phẳng mới này được làm sạch bằng các luồng khí và có thể loại bỏ chất cặn và bụi bẩn ra ngoài Bụi mịn không thể làm tắc được bộ lọc. Một luồng khí cao không đổi được duy trì
Lưu trữ thực
- Các công cụ được lưu trữ ở khu vực lưu trữ thực trên máy bao gồm các phụ tùng và chai nhỏ
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|2 x 74
|Lực hút (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Dung tích thùng chứa (l)
|75
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Công suất (W)
|Tối đa 2760
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 40
|Chiều dài dây điện (m)
|10
|Độ ồn (dB(A))
|73
|Màu sắc
|Bạc
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|27,8
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|35
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|630 x 545 x 920
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 4 m
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 550 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép không gỉ
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Giấy
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
- Đầu hút khe
- Ống xả (chịu dầu)
- Tay đẩy
Thiết bị
- Tự động ngắt khi đạt ngưỡng tối đa
- Hệ thống chống tĩnh điện
- Vệ sinh bộ lọc: Hệ thống lưới lọc làm sạch tự động
- Cản trước chắc chắn
- Dạng bảo vệ: I
- Bánh xe nhỏ có phanh