Kärcher giới thiệu Tact² - máy hút bụi khô và ướt công nghiệp hàng đầu mới của hãng. Việc mở rộng phạm vi hệ thống Tact phổ biến này đạt được năng suất cao nhất từ ​​trước đến nay, với hệ thống lọc sạch tự động. Với hai động cơ, Tact² tự hào có công suất hút cao liên tục và với tuổi thọ bộ lọc được nâng cao, bạn hầu như không cần phải thay bộ lọc. Máy hút bụi Kärcher NT với Tact² là hệ thống hoàn chỉnh không chỉ tuyệt vời trong việc loại bỏ lượng lớn bụi mịn mà còn có thể xử lý bụi bẩn, mảnh vụn và nước. Các tùy chọn khác nhau trong phạm vi chân không này có nghĩa là nó có thể cung cấp giải pháp lý tưởng cho bất kỳ ứng dụng nào và bất cứ nơi nào cần công suất hút cao nhất quán - cho dù là trên các công trường xây dựng, trong lĩnh vực thực phẩm, công nghiệp ô tô hay trong công nghiệp nói chung.