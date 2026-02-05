NT 20/1 Me Classic là máy hút bụi khô và ướt mạnh mẽ, nhỏ gọn thuộc dòng NT Classic. Máy được trang bị bình chứa 20 lít và gây ấn tượng với Easy Service Concept, chi phí vận hành và bảo trì thấp, công nghệ lọc đáng tin cậy. Với tuabin 1.500 watt mạnh mẽ, máy hút bụi giúp làm việc nhẹ nhàng với mọi loại bụi bẩn. Máy lý tưởng cho một lượng nhỏ chất lỏng, và bụi bẩn.