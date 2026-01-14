NT 27/1 là máy hút bụi khô và ướt nhỏ gọn, dễ điều khiển và thân thiện với người dùng thích hợp với các ứng dụng thương mại toàn diện. Máy có trang bị quạt mạnh mẽ cung cấp sức hút rất lớn. Thiết bị có hộp lọc. Một hệ thống phao cơ học sẽ ngắt lực hút ngay khi thùng chứa đạt công suất tối đa để chống tràn. Hệ thống Clip đảm bảo thay đổi phụ kiện nhanh chóng và đơn giản. 05 bánh xe xoay trơn tru đảm bảo khả năng cơ động tuyệt vời và cực kì vững chắc. Toàn bộ vỏ được làm bằng nhựa chống va đập. NT 27/1 cũng có giá đỡ phụ kiện và móc cho dây nguồn được lưu trữ gọn gàng. NT 27/1 có cản trước toàn diện giúp bảo vệ máy cũng như tường, thiết bị và đồ nội thất khỏi bị hư hại.