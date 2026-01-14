Máy hút bụi khô và ướt NT 27/1
NT 27/1 là dòng máy hút bụi khô/ẩm công suất lớn dành cho các đơn vị sử dụng chuyên nghiệp. Máy có thiết kế nhỏ gọn hiếm có, được tích hợp một số phụ tùng hữu ích theo tiêu chuẩn.
NT 27/1 là máy hút bụi khô và ướt nhỏ gọn, dễ điều khiển và thân thiện với người dùng thích hợp với các ứng dụng thương mại toàn diện. Máy có trang bị quạt mạnh mẽ cung cấp sức hút rất lớn. Thiết bị có hộp lọc. Một hệ thống phao cơ học sẽ ngắt lực hút ngay khi thùng chứa đạt công suất tối đa để chống tràn. Hệ thống Clip đảm bảo thay đổi phụ kiện nhanh chóng và đơn giản. 05 bánh xe xoay trơn tru đảm bảo khả năng cơ động tuyệt vời và cực kì vững chắc. Toàn bộ vỏ được làm bằng nhựa chống va đập. NT 27/1 cũng có giá đỡ phụ kiện và móc cho dây nguồn được lưu trữ gọn gàng. NT 27/1 có cản trước toàn diện giúp bảo vệ máy cũng như tường, thiết bị và đồ nội thất khỏi bị hư hại.
Tính năng và ưu điểm
Chốt kim loại chắc chắn
- Chốt cực kỳ chắc chắn có thể khóa hết sức đáng tin cậy.
Bộ giảm xóc mạnh mẽ
- Bảo vệ chống va đập toàn diện không chỉ bản thân máy mà còn bảo vệ các bức tường, máy móc và các vật dụng của đồ nội thất khỏi bị hư hại.
Ngăn phụ kiện tích hợp
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|72
|Lực hút (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Dung tích thùng chứa (l)
|27
|Vật liệu thùng chứa
|Nhựa
|Công suất (W)
|Tối đa 1380
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|7,5
|Độ ồn (dB(A))
|71
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|7,1
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|8,56
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|420 x 420 x 525
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.5 m
- Tay cầm hút bụi: Nhựa
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 550 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép, mạ crôm
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Giấy
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 300 mm
- Đầu hút khe
- Lọc bụi dạng trụ: PES
Thiết bị
- Cản trước chắc chắn
- Dạng bảo vệ: II
- Bánh xe nhỏ có phanh