Máy hút bụi khô và ướt NT 30/1 Me Classic *CN
Công suất tuabin 1500 Watt và thể tích thùng chứa 30 lít đảm bảo hút bụi dễ dàng lượng chất lỏng, bụi bẩn thô và bụi cỡ vừa với máy hút bụi khô và ướt NT 30/1 Me Classic.
Được trang bị hệ thống Easy Service thông minh, máy hút bụi khô và ướt NT 30/1 Classic với bộ lọc hộp tiên tiến của chúng tôi rất tiết kiệm trong việc bảo trì và bảo dưỡng. Điều này cũng được đảm bảo với rổ lọc cố định lớn có thể tách bụi tùy chọn và hút bụi liên tục mà không cần túi lọc. Cỗ máy mạnh mẽ với thùng chứa 30 lít có tuabin 1500 Watt giúp hút bụi dễ dàng với lượng bụi cỡ trung bình, bụi bẩn thô và chất lỏng và cũng rất dễ điều động nhờ kích thước nhỏ gọn.
Tính năng và ưu điểm
Nhỏ gọn, mạnh mẽ và di động
- Độ ổn định tuyệt vời, khả năng điều khiển xoay dễ dàng và di chuyển thuận tiện nhờ hình dáng mỏng nhỏ và bốn con lăn lái.
- Bộ giảm xóc giúp bảo vệ toàn diện chắc chắn cho máy hút bụi và thiết bị.
Công suất hút tuyệt vời
- Đem lại kết quả vệ sinh tuyệt vời.
Bảo dưỡng và tiện nghi
- Nhanh khác thường: Khái niệm thiết kế Easy Service cho phép tháo rời motor chỉ trong 44 giây
- Khả năng thay đổi motor nhanh chóng vừa tiết kiệm đáng kể thời gian lẫn chi phí.
Hiệu quả nhưng vẫn tối giản
- Rổ lọc cố định lớn có thể tách bụi tùy chọn và hút bụi liên tục mà không cần túi lọc.
- Không tốn chi phí dành cho túi lọc.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 - 240
|Tần số (Hz)
|50 - 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|59
|Lực hút (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Dung tích thùng chứa (l)
|28
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Công suất (W)
|1300
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|C-DN 35
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Độ ồn (dB(A))
|78
|Màu sắc
|Bạc
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|8
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|10
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|380 x 365 x 640
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 1.7 m
- Loại ống hút bụi: Tay cầm
- Số lượng thanh hút nối dài: 1 Unit
- Chiều dài thanh hút: 480 mm
- Chất liệu thanh hút: Nhựa
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
- Lọc bụi dạng trụ: PES
- Thùng chứa làm bằng thép chống gỉ
Khu vực ứng dụng
- Dùng để hút chất lỏng, bụi bẩn thô bám trên mọi bề mặt cứng cũng như làm sạch nội thất ô tô