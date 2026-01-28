Máy hút bụi khô và ướt NT 38/1 Me Classic
Dù với kích cỡ hết sức nhỏ gọn, máy hút bụi khô/ẩm NT 38/1 Me Classic mạnh mẽ vẫn có thể hút số lượng lớn mọi loại chất bẩn mà không gặp khó khăn gì. Chính thùng chứa dung tích 38 lít đã giúp máy làm được điều này.
Máy hút bụi khô và ướt NT 38/1 Me Classic dễ dàng loại bỏ một lượng lớn chất lỏng, bụi và bụi thô, nhờ vào tua bin 1500W mạnh mẽ. Thiết kế máy hút bụi nhỏ gọn, tiện lợi được trang bị bình chứa 38L mạnh mẽ. Máy NT Classic hút bụi khô ướt công nghiệp với công nghệ lọc đáng tin cậy. Một trong những điểm nổi bật của máy là Easy Service Concept, đảm bảo giảm chi phí vận hành và bảo trì.
Tính năng và ưu điểm
Nhỏ gọn, mạnh mẽ và di độngĐộ ổn định tuyệt vời, khả năng điều khiển xoay dễ dàng và di chuyển thuận tiện nhờ hình dáng mỏng nhỏ và bốn con lăn lái. Bộ giảm xóc giúp bảo vệ toàn diện chắc chắn cho máy hút bụi và thiết bị.
Công suất hút tuyệt vờiCác thiết bị NT Classic với tua-bin 1.500 W mạnh mẽ có thể loại bỏ nhiều loại chất bẩn một cách đáng tin cậy. Đem lại kết quả vệ sinh tuyệt vời.
Bảo dưỡng và tiện nghiNhanh khác thường: Khái niệm thiết kế Easy Service cho phép tháo rời motor chỉ trong 44 giây Khả năng thay đổi motor nhanh chóng vừa tiết kiệm đáng kể thời gian lẫn chi phí.
Máy hút bụi không có túi lọc
- Máy NT Classic động cơ đơn với tính năng bộ lọc Cartridge tried-and-tested Karcher
- Bộ lọc cho phép hút bụi liên tục mà không cần túi lọc.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|59
|Lực hút (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Dung tích thùng chứa (l)
|38
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Công suất (W)
|Tối đa 1500
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|6,5
|Độ ồn (dB(A))
|78
|Màu sắc
|Bạc
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|8,6
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|375 x 360 x 735
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.5 m
- Loại ống hút bụi: Tay cầm
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 505 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Bàn hút sàn khô: 260 mm
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
- Đầu hút khe
- Thùng chứa làm bằng thép chống gỉ
- Phao chống tràn
Thiết bị
- Vòi xử lý sàn đảo được: 260 mm
Khu vực ứng dụng
- Sử dụng cho bụi ướt, bụi khô và bụi bẩn trên tất cả các bề mặt cứng cũng như để làm sạch nội thất xe hơi.