Máy hút bụi khô và ướt NT 38/1 Me Classic

Dù với kích cỡ hết sức nhỏ gọn, máy hút bụi khô/ẩm NT 38/1 Me Classic mạnh mẽ vẫn có thể hút số lượng lớn mọi loại chất bẩn mà không gặp khó khăn gì. Chính thùng chứa dung tích 38 lít đã giúp máy làm được điều này.