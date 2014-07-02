Máy hút bụi khô và ướt NT 48/1
Thiết bị này là sản phẩm máy hút bụi khô/ẩm mạnh mẽ, thiết thực và có công suất lớn với các đặc tính vừa an toàn vừa hiệu quả tối ưu nhờ kết cấu nhỏ gọn, vốn được phát triển để phục vụ các nhu cầu cụ thể của cộng đồng nhà thầu vệ sinh thuộc lĩnh vực máy móc tự động và thương mại.
Máy hút bụi khô ướt công nghiệp NT 48/1 có dung tích thùng chứa 48L. Máy được trang bị móc cáp tích hợp và ngăn chứa phụ kiện cho ống hút, dụng cụ cho sàn và công cụ có kẽ hở. Hộp lọc với bề mặt bộ lọc khổng lồ (0,8 m2) cung cấp lực hút cao không đổi. Hệ thống phao chắc chắn giúp việc ngắt luồng không khí được an toàn khi hút các chất lỏng. Ống thoát nước dễ dàng tiếp cận, khung gầm chắc chắn với bánh xe lớn được làm bằng kim loại, phanh cố định và tay nắm lõm tích hợp tại thùng chứa giúp việc vận chuyển được thoải mái.
Tính năng và ưu điểm
Trút bỏ thùng chứa.Ống xả dễ dàng tiếp cận giúp xả chất thải thuận tiện.
Ngăn chứa phụ kiệnCác loại phụ kiện có thể gắn vào thùng chứa ở phía sau máy.
Chốt kim loại chắc chắnChốt cực kỳ chắc chắn có thể khóa hết sức đáng tin cậy.
Móc dây
- Dây điện nguồn luôn được bảo quản an toàn để vận chuyển.
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|72
|Lực hút (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Dung tích thùng chứa (l)
|48
|Vật liệu thùng chứa
|Nhựa
|Công suất (W)
|Tối đa 1380
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|7,5
|Độ ồn (dB(A))
|71
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|10,2
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|14,635
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|490 x 390 x 780
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.5 m
- Tay cầm hút bụi: Nhựa
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 550 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép không gỉ
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Giấy
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
- Đầu hút khe
- Lọc bụi dạng trụ: PES
- Ống xả
Thiết bị
- Cản trước chắc chắn
- Dạng bảo vệ: II
- Bánh xe nhỏ có phanh