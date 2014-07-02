Máy hút bụi khô ướt công nghiệp NT 48/1 có dung tích thùng chứa 48L. Máy được trang bị móc cáp tích hợp và ngăn chứa phụ kiện cho ống hút, dụng cụ cho sàn và công cụ có kẽ hở. Hộp lọc với bề mặt bộ lọc khổng lồ (0,8 m2) cung cấp lực hút cao không đổi. Hệ thống phao chắc chắn giúp việc ngắt luồng không khí được an toàn khi hút các chất lỏng. Ống thoát nước dễ dàng tiếp cận, khung gầm chắc chắn với bánh xe lớn được làm bằng kim loại, phanh cố định và tay nắm lõm tích hợp tại thùng chứa giúp việc vận chuyển được thoải mái.