Máy hút bụi khô và ướt NT 48/1

Thiết bị này là sản phẩm máy hút bụi khô/ẩm mạnh mẽ, thiết thực và có công suất lớn với các đặc tính vừa an toàn vừa hiệu quả tối ưu nhờ kết cấu nhỏ gọn, vốn được phát triển để phục vụ các nhu cầu cụ thể của cộng đồng nhà thầu vệ sinh thuộc lĩnh vực máy móc tự động và thương mại.

Máy hút bụi khô ướt công nghiệp NT 48/1 có dung tích thùng chứa 48L. Máy được trang bị móc cáp tích hợp và ngăn chứa phụ kiện cho ống hút, dụng cụ cho sàn và công cụ có kẽ hở. Hộp lọc với bề mặt bộ lọc khổng lồ (0,8 m2) cung cấp lực hút cao không đổi. Hệ thống phao chắc chắn giúp việc ngắt luồng không khí được an toàn khi hút các chất lỏng. Ống thoát nước dễ dàng tiếp cận, khung gầm chắc chắn với bánh xe lớn được làm bằng kim loại, phanh cố định và tay nắm lõm tích hợp tại thùng chứa giúp việc vận chuyển được thoải mái.

Tính năng và ưu điểm
Máy hút bụi khô và ướt NT 48/1: Trút bỏ thùng chứa.
Trút bỏ thùng chứa.
Ống xả dễ dàng tiếp cận giúp xả chất thải thuận tiện.
Máy hút bụi khô và ướt NT 48/1: Ngăn chứa phụ kiện
Ngăn chứa phụ kiện
Các loại phụ kiện có thể gắn vào thùng chứa ở phía sau máy.
Máy hút bụi khô và ướt NT 48/1: Chốt kim loại chắc chắn
Chốt kim loại chắc chắn
Chốt cực kỳ chắc chắn có thể khóa hết sức đáng tin cậy.
Móc dây
  • Dây điện nguồn luôn được bảo quản an toàn để vận chuyển.
Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 220 / 240
Tần số (Hz) 50 / 60
Lưu lượng khí (l/s) 72
Lực hút (mbar/kPa) 249 / 24,9
Dung tích thùng chứa (l) 48
Vật liệu thùng chứa Nhựa
Công suất (W) Tối đa 1380
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( ) ID 35
Chiều dài dây điện (m) 7,5
Độ ồn (dB(A)) 71
Màu sắc Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg) 10,2
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 14,635
Kích thước (D x R x C) (mm) 490 x 390 x 780

Scope of supply

  • Chiều dài ống hút bụi: 2.5 m
  • Tay cầm hút bụi: Nhựa
  • Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
  • Chiều dài thanh hút: 550 mm
  • Chất liệu thanh hút: Thép không gỉ
  • Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
  • Chất liệu túi lọc bụi: Giấy
  • Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
  • Đầu hút khe
  • Lọc bụi dạng trụ: PES
  • Ống xả

Thiết bị

  • Cản trước chắc chắn
  • Dạng bảo vệ: II
  • Bánh xe nhỏ có phanh
Máy hút bụi khô và ướt NT 48/1
Videos
Phụ kiện