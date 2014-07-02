Dòng máy hút bụi khô ướt NT 70 - gồm các túi hút bụi khô lớn, mạnh mẽ với tối đa có thể lên tới 3 động cơ. Một dòng máy hoàn hảo đặc biệt khi dùng hút bụi khô và ướt. Lực hút mạnh mẽ đã được Karcher kiểm tra, thử nghiệm và đảm bảo về chất lượng ở mức giá thấp.