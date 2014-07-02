Máy hút bụi khô và ướt NT 70/2
Máy hút bụi khô ướt NT dòng 70 công suất lớn với dung tích thùng chứa 70L và có thể trang bị tới 3 động cơ. Với lực hút mạnh, máy còn rất ấn tượng với khả năng hút ướt và bụi cứng đầu.
Dòng máy hút bụi khô ướt NT 70 - gồm các túi hút bụi khô lớn, mạnh mẽ với tối đa có thể lên tới 3 động cơ. Một dòng máy hoàn hảo đặc biệt khi dùng hút bụi khô và ướt. Lực hút mạnh mẽ đã được Karcher kiểm tra, thử nghiệm và đảm bảo về chất lượng ở mức giá thấp.
Tính năng và ưu điểm
Ngăn phụ kiện tích hợp
- Bộ giảm xóc lớn với khoang chứa thiết bị.
Ống xả tích hợp
- Thùng chứa có thể trút bỏ dễ dàng thông qua ống xả. Cực kỳ thiết thực nhờ công suất lắng cực lớn đạt 70 lít.
Tay đẩy an toàn, hiệu quả
- NT 70 có tay đẩy an toàn, hiệu quả giúp máy lăn được.
Bộ giảm xóc mạnh mẽ
- Bộ giảm xóc mạnh mẽ giúp bảo vệ máy không bị rung lắc và va đập
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|2 x 74
|Lực hút (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Dung tích thùng chứa (l)
|70
|Vật liệu thùng chứa
|Nhựa
|Công suất (W)
|Tối đa 2400
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 40
|Chiều dài dây điện (m)
|10
|Độ ồn (dB(A))
|79
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|25,2
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|32,4
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|720 x 510 x 975
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 4 m
- Tay cầm hút bụi: Nhựa
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 550 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép không gỉ
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
- Đầu hút khe
- Lọc bụi dạng trụ: Giấy
- Ống xả
- Tay đẩy
Thiết bị
- Cản trước chắc chắn
- Dạng bảo vệ: II