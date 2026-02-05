Được sản xuất từ ​​EPP cải tiến (polypropylen mở rộng) cực kỳ nhẹ. Cho phép làm việc đa tiện dụng. Cho phép vận chuyển dễ dàng.

Đặc biệt chắc chắn và có độ bền cực cao. Siêu nhẹ. Cực kỳ thân thiện với môi trường vì nó có thể tái chế 100%.

Công thái học tuyệt vời

Khung đeo cực kỳ thoải mái ngay cả khi sử dụng trong thời gian làm việc lâu dài. Bảng điều khiển trên dây đai thắt lưng cho phép điều khiển và giám sát mọi chức năng một cách thuận tiện. Ống hút có thể được kết nối ở hai bên khác nhau cho người thuận tay phải và tay trái.