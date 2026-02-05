BVL 5/1 Bp
Tính năng và ưu điểm
Máy hút bụi đeo vai không dây siêu nhẹĐược sản xuất từ EPP cải tiến (polypropylen mở rộng) cực kỳ nhẹ. Cho phép làm việc đa tiện dụng. Cho phép vận chuyển dễ dàng.
Chât liệu mang tính công nghệ cao EPP (polypropylene mở rộng)Đặc biệt chắc chắn và có độ bền cực cao. Siêu nhẹ. Cực kỳ thân thiện với môi trường vì nó có thể tái chế 100%.
Công thái học tuyệt vờiKhung đeo cực kỳ thoải mái ngay cả khi sử dụng trong thời gian làm việc lâu dài. Bảng điều khiển trên dây đai thắt lưng cho phép điều khiển và giám sát mọi chức năng một cách thuận tiện. Ống hút có thể được kết nối ở hai bên khác nhau cho người thuận tay phải và tay trái.
Motor EC không chổi than
- Chống mài mòn cao và tuổi thọ lâu dài.
- Cho phép sử dụng trong thời gian dài và tăng hiệu quả và năng suất.
Chế độ tiết kiệm eco!efficiency
- Chế độ tiết kiệm năng lượng tăng thời gian chạy của pin.
Hoàn toàn linh hoạt trong nền tảng các sản phẩm Kärcher sử dụng pin 36 V
- Pin có thể nhanh chóng được thay đổi sang máy khác khi cần thiết.
- Tăng năng suất và an toàn khi làm việc.
Thông số kỹ thuật
|Nền tảng pin
|Nền tảng pin 36V
|Dung tích thùng chứa (l)
|5
|Độ ồn (dB(A))
|65
|Lưu lượng khí (l/s)
|40
|Hiệu suất (W)
|500
|Lực hút (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Số lượng pin cần thiết (Unit)
|1
|Hiệu suất mỗi lần sạc pin (m²)
|khoảng 150 (6,0 Ah) / khoảng 200 (7,5 Ah)
|Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (/min)
|Chế độ tiết kiệm eco!efficiency: / Tối đa 50 (6,0 Ah) Chế độ Power / Tối đa 22 (6,0 Ah) Chế độ tiết kiệm eco!efficiency: / Tối đa 64 (7,5 Ah) Chế độ Power / Tối đa 30 (7,5 Ah)
|Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100% (min)
|44 / 68
|Cường độ dòng sạc (A)
|6
|Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|4,7
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|6,2
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|220 x 320 x 510
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 1 m
- Loại ống hút bụi: Tay cầm
- Tay cầm hút bụi: Chống tĩnh điện, có bộ điều chỉnh lưu lượng không khí
- Thanh hút nối dài: 615 mm, 1007 mm
- Thanh nối dài: Thép, mạ crôm
- Vòi xử lý sàn đảo được
- Đầu hút ghế, sofa
- Đầu hút khe
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Bộ lọc bảo vệ động cơ
Thiết bị
- Chế độ tiết kiệm eco!efficiency
Khu vực ứng dụng
- Hoàn toàn phù hợp để làm sạch trên máy bay, xe buýt và xe lửa
- Lý tưởng trong các khách sạn và nhà hàng, siêu thị bán lẻ, rạp chiếu phim hoặc rạp hát
- Thuận tiện cho các đơn vị vệ sinh công nghiệp sử dụng tại các văn phòng, hành lang và cầu thang