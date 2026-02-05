Trạm máy phun rửa áp lực cao HDC Standard
Đây là trạm phun rửa áp lực cao cố định, được thiết kế cho các tác vụ nặng với hiệu suất cao. Có thể được sử dụng cho tối đa 8 người vận hành cùng lúc và có thể được điều chỉnh lưu lượng nước 4000, 6000 hoặc 8000 lít/giờ với áp lực vận hành là 80 hoặc 160 bar.
HDC Standard là máy phun rửa áp lực cố định có thể được điều chỉnh để đáp ứng các hiệu suất khác nhau, bao gồm 4000 l/h (2 đầu bơm cao áp 2000 l/h), 6000 l/h (3 đầu bơm cao áp 2000 l/h) và 8000 l/h (4 đầu bơm cao áp 2000 l/h). Ngoài khả năng điều chỉnh áp lực làm việc từ 80 đến 160 bar, máy còn có nhiều tính năng hữu ích khác, bao gồm nhiệt độ nước đầu vào có thể lên đến 85 °C (tối đa 60 °C theo tiêu chuẩn), khung thép hoặc khung thép không gỉ tùy chọn, động cơ 4 cực chạy êm, bơm trục khuỷu chắc chắn với đầu xi lanh đồng thau và bể áp suất với bể phao tích hợp và bộ lọc trong nguồn nước đầu vào, đồng hồ đếm giờ hoạt động, màn hình thông báo lỗi và thông số hoạt động. Hệ thống, bơm và động cơ đều được thiết kế để tự động bật và tắt. Ngoài ra, máy còn có nhiều tính năng an toàn khác như bảo vệ chạy khô, giám sát nhiệt độ nước vào, động cơ có bảo vệ cuộn dây và công tắc bảo vệ động cơ, van tràn và cảm biến áp suất, van an toàn và bể áp suất trên mỗi bơm và phát hiện rò rỉ. Máy cũng có sẵn cho 60 Hz khi yêu cầu.
Tính năng và ưu điểm
Bơm trục khuỷu với đầu xi lanh bằng đồng thau và vật liệu cao cấp
- Bất kể lượng nước cần thiết là bao nhiêu, bộ điều khiển sẽ bật và tắt các máy bơm khác theo yêu cầu.
- Máy bơm tự động bắt đầu với mỗi lần loại bỏ nước mà không cần mở khóa thêm.
- Thời gian hoạt động nhất quán của tất cả các tổ hợp máy bơm nhờ vào quá trình trao đổi tiếp theo.
Thiết bị có thể được sử dụng đồng thời bởi tối đa tám người vận hành
- Sẵn sàng chỉ với một nút nhấn, không cần thời gian thiết lập hoặc vận chuyển máy di động.
- Máy bơm khởi động ngay khi súng kích hoạt được kích hoạt, cho phép làm việc thuận tiện từ bất kỳ điểm cung cấp nào.
- Làm sạch nhanh cho nhiêu khu vực khác nhau
Tính linh hoạt cao
- Lượng nước có sẵn có thể được sử dụng khi cần thiết.
- Cũng thích hợp để làm sạch bên trong các thùng chứa vừa và lớn.
- Sẵn sàng chỉ với một nút nhấn, không cần thời gian thiết lập hoặc vận chuyển máy di động.
Với bảo vệ thiếu nước và theo dõi nhiệt độ của động cơ và nước
An toàn máy móc cao
- Đồng hồ đo giờ hoạt động và màn hình hiển thị cho biết khi nào cần bảo trì máy bơm.
- Bảo vệ rò rỉ và khởi động mềm.
Sẵn sàng sử dụng nhanh chóng bất cứ lúc nào
- Động cơ điện tốc độ thấp 4 cực với bộ khởi động mềm đảm bảo tuổi thọ lâu dài.
Khung và/hoặc vỏ bằng thép không gỉ có sẵn dưới dạng tùy chọn
- Lắp đặt vĩnh viễn: Không bị nhiễm bẩn hoặc lỏng ống
Bơm áp lực cao cấp cho nhiệt độ đầu vào lên đến 85 °C (tiêu chuẩn là 60 °C) và áp lực 80/160 bar
Điều khiển máy bơm thông minh
- Tùy chọn khung/vỏ bằng thép không gỉ (tiêu chuẩn là thép sơn tĩnh điện).
- Thiết bị 60 Hz (ví dụ: 380–480 V, 690 V/60 Hz) có sẵn theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật
|Áp lực (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Lưu lượng (l/h)
|700 / 8000
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 85
|Khởi động động cơ
|Khởi động mềm
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Thiết bị
- Kính thăm dầu
- Mô-tơ thấp tốc bốn cực
- Bơm trục khủy với pít-tông tráng gốm sứ
- Bảo vệ vận hành không tải
- Bộ đếm thời gian vận hành
- Điều khiển tự động
- Ngắt áp lực
Khu vực ứng dụng
- Lý tưởng cho các ứng dụng làm sạch trong ngành công nghiệp thực phẩm
- Nông nghiệp
- Làm sạch bền vững
- Lý tưởng cho các nhà thầu xây dựng, nhà cung ứng, cung cấp dịch vụ tòa nhà và chính quyền địa phương.
- Làm sạch xe và máy trong lĩnh vực ô tô, công nghiệp và nông nghiệp
- Dịch vụ công cộng
- Để làm sạch container / làm sạch cặn trong ngành công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và hóa chất