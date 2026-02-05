HDC Standard là máy phun rửa áp lực cố định có thể được điều chỉnh để đáp ứng các hiệu suất khác nhau, bao gồm 4000 l/h (2 đầu bơm cao áp 2000 l/h), 6000 l/h (3 đầu bơm cao áp 2000 l/h) và 8000 l/h (4 đầu bơm cao áp 2000 l/h). Ngoài khả năng điều chỉnh áp lực làm việc từ 80 đến 160 bar, máy còn có nhiều tính năng hữu ích khác, bao gồm nhiệt độ nước đầu vào có thể lên đến 85 °C (tối đa 60 °C theo tiêu chuẩn), khung thép hoặc khung thép không gỉ tùy chọn, động cơ 4 cực chạy êm, bơm trục khuỷu chắc chắn với đầu xi lanh đồng thau và bể áp suất với bể phao tích hợp và bộ lọc trong nguồn nước đầu vào, đồng hồ đếm giờ hoạt động, màn hình thông báo lỗi và thông số hoạt động. Hệ thống, bơm và động cơ đều được thiết kế để tự động bật và tắt. Ngoài ra, máy còn có nhiều tính năng an toàn khác như bảo vệ chạy khô, giám sát nhiệt độ nước vào, động cơ có bảo vệ cuộn dây và công tắc bảo vệ động cơ, van tràn và cảm biến áp suất, van an toàn và bể áp suất trên mỗi bơm và phát hiện rò rỉ. Máy cũng có sẵn cho 60 Hz khi yêu cầu.