Máy làm sạch áp lực nước lạnh chạy bằng xăng đa năng và linh hoạt, hoạt động độc lập với nguồn điện. Động cơ xăng bốn thì làm mát bằng không khí với pull starter. Động cơ và máy bơm được lắp đặt trên giá treo chống rung trong khung thép hình ống chắc chắn, dễ vận chuyển để bảo vệ chống lại sự va đập. Khung được sơn tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn và có giá đỡ phụ kiện để chứa các phụ kiện tiêu chuẩn. Bánh xe bơm hơi đường kính lớn đảm bảo khả năng di chuyển thuận tiện, ngay cả trên địa hình khó khăn. Thiết bị an toàn: Van an toàn bảo vệ thiết bị trước áp lực quá cao. Chế độ tự động tắt động cơ trong trường hợp mức dầu thấp. Van với điều khiển động cơ tích hợp để phù hợp với các nhiệm vụ làm sạch khác nhau. Bộ lọc nước fine-mesh tiêu chuẩn ở đầu vào bảo vệ máy bơm chống lại tạp chất. Hệ thống Servopress cho phép điều chỉnh áp lực và lưu lượng nước trực tiếp trên súng phun.