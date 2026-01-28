Máy làm sạch áp lực HD 1050 B
Máy phun rửa áp lực cao chạy xăng phục vụ cho nhu cầu cá nhân, chủ yếu là các ứng dụng độc lập. Bao gồm các tiêu chuẩn mới về đầu ra và thiết bị thuộc loại máy 11-13 HP. Bánh xe cỡ lớn có lốp cao su bơm khí giúp dễ dàng di chuyển ngay cả ở địa hình gồ ghề.
Máy làm sạch áp lực nước lạnh chạy bằng xăng đa năng và linh hoạt, hoạt động độc lập với nguồn điện. Động cơ xăng bốn thì làm mát bằng không khí với pull starter. Động cơ và máy bơm được lắp đặt trên giá treo chống rung trong khung thép hình ống chắc chắn, dễ vận chuyển để bảo vệ chống lại sự va đập. Khung được sơn tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn và có giá đỡ phụ kiện để chứa các phụ kiện tiêu chuẩn. Bánh xe bơm hơi đường kính lớn đảm bảo khả năng di chuyển thuận tiện, ngay cả trên địa hình khó khăn. Thiết bị an toàn: Van an toàn bảo vệ thiết bị trước áp lực quá cao. Chế độ tự động tắt động cơ trong trường hợp mức dầu thấp. Van với điều khiển động cơ tích hợp để phù hợp với các nhiệm vụ làm sạch khác nhau. Bộ lọc nước fine-mesh tiêu chuẩn ở đầu vào bảo vệ máy bơm chống lại tạp chất. Hệ thống Servopress cho phép điều chỉnh áp lực và lưu lượng nước trực tiếp trên súng phun.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu suất tối đa
- Bộ phận mô-tơ ba pít-tông hướng trục, gồm đầu xy-lanh đồng, đảm bảo thời gian làm việc cực kỳ dài.
- Bơm áp suất cao truyền động trực tiếp Kärcher đảm bảo dữ liệu hiệu suất cao nhất có thể đạt đến và vận hành đáng tin cậy.
Tính độc lập tối đa
- Mô-tơ Honda hoặc Yanmar đảm bảo tuổi thọ lâu dài.
- Các hạng hiệu suất đa dạng đảm bảo khả năng sử dụng tối ưu.
- Phù hợp để sử dụng riêng, độc lập với nguồn điện.
Sử dụng dễ dàng tối ưu
- Tự động ngắt mô-tơ khi mực dầu thấp.
- Giảm tốc ở chế độ nhàn rỗi để giảm tiếng ồn vận hành và tăng tuổi thọ (HD 1050).
Tính di động vượt trội
- Lốp hơi cho phép điều khiển dễ dàng.
- Trọng tâm cân bằng và thiết kế an toàn, hiệu quả.
Thông số kỹ thuật
|Lưu lượng (l/h)
|400 - 930
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Áp lực tối đa (bar/MPa)
|250 / 25
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 60
|Loại truyền động
|Xăng
|Nhà sản xuất động cơ
|Honda
|Loại động cơ
|GX 390
|Số lượng người dùng đồng thời
|1
|Tính cơ động
|Cao
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|67
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1044 x 549 x 662
Scope of supply
- Súng phun: Súng kích hoạt dễ nhấn
- Súng phun có rãnh mềm
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 15 m
- Điều khiển tự động
Thiết bị
- Hệ thống chống xoắn (AVS)
Khu vực ứng dụng
- Ngành xây dựng (làm sạch bên ngoài, làm sạch phương tiện di chuyển và thiết bị)
- Ngành nông nghiệp (làm sạch phương tiện di chuyển và thiết bị hoặc dùng cho lâm nghiệp)
- Công nghiệp (làm sạch thiết bị)
- Ngành dịch vụ (làm sạch khi vực bên ngoài như quảng trường và bãi xe)