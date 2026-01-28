Máy làm sạch áp lực HD 6/15 G Entry Class
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 6/15 G Classic nhỏ gọn và di động với động cơ xăng và bơm trục khuỷu mạnh mẽ. Lý tưởng cho các thành phố, xây dựng và thủ công mỹ nghệ.
HD 6/15 G Classic nhỏ gọn là chiếc máy dòng entry lý tưởng để bắt đầu trong thế giới máy phun rửa cao nước lạnh di động chạy bằng xăng của Kärcher. Có thể vận chuyển cực kỳ dễ dàng trong ô tô, nó có thể hoàn thành các công việc vệ sinh thậm chí khắt khe hơn, chẳng hạn như trên các công trường xây dựng hoặc ở các thành phố, với áp suất làm việc lên đến 150 bar, máy bơm trục khuỷu mạnh mẽ và lượng nước lên đến 600 lít mỗi giờ . Động cơ xăng tích hợp (EU STAGE V) cho phép tự chủ từ các nguồn năng lượng bên ngoài, bánh xe đầy khí đảm bảo khả năng di chuyển cần thiết tại nơi sử dụng, tay cầm đẩy công thái học và ngăn chứa phụ kiện thiết thực đảm bảo khả năng vận hành thân thiện với người dùng. Các thành phần, được bảo vệ thông qua van nhiệt và van an toàn, có thể dễ dàng tiếp cận. Khung thép hình ống ổn định của HD 6/15 G Classic cũng ngăn ngừa hư hỏng do các tác động cơ học bên ngoài một cách đáng tin cậy.
Tính năng và ưu điểm
Độc lậpCho phép độc lập với các nguồn điện bên ngoài. Phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn khí thải EU GIAI ĐOẠN V. Khởi động bằng tay kéo tiện lợi.
Nổi bật về tính di độngBánh xe lớn và lốp hơi thích hợp với bề mặt gồ ghề Máy nhỏ gọn và mỏng cũng rất dễ cơ động ở những khu vực hạn chế. Lưu động, thoải mái di chuyển và tiết kiệm diện tích - phù hợp với một chiếc xe ô tô chuẩn.
Ổn định và chắc chắnKhung thép hình ống chắc chắn bảo vệ máy một cách đáng tin cậy chống lại thiệt hại. Van nhiệt để bảo vệ bơm tránh quá quá nhiệt ở chế độ tuần hoàn khép kín Bơm tay quay có pít-tông tráng gốm.
Khả năng cất đặt phụ tùng
- Móc ống và bảo quản phụ kiện để bảo quản và mang theo đơn giản.
- Tay cầm tiện lợi và lưu trữ ống.
Thông số kỹ thuật
|Lưu lượng (l/h)
|600
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|150 / 15
|Áp lực tối đa (bar/MPa)
|200 / 20
|Đầu cấp nước vào
|R 3/4″
|Loại truyền động
|Xăng
|Loại động cơ
|G200FA
|Số lượng người dùng đồng thời
|1
|Tính cơ động
|Cao
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|34,5
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|42,15
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- Súng phun: Tiêu chuẩn
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Đầu phun Power nozzle
Thiết bị
- Khung bảo vệ dạng lồng
- Bơm trục khủy với pít-tông tráng gốm sứ
Khu vực ứng dụng
- Ngành công nghiệp xây dựng
- Lý tưởng cho các nhà thầu xây dựng, nhà cung ứng, cung cấp dịch vụ tòa nhà và chính quyền địa phương.