HD 6/15 G Classic nhỏ gọn là chiếc máy dòng entry lý tưởng để bắt đầu trong thế giới máy phun rửa cao nước lạnh di động chạy bằng xăng của Kärcher. Có thể vận chuyển cực kỳ dễ dàng trong ô tô, nó có thể hoàn thành các công việc vệ sinh thậm chí khắt khe hơn, chẳng hạn như trên các công trường xây dựng hoặc ở các thành phố, với áp suất làm việc lên đến 150 bar, máy bơm trục khuỷu mạnh mẽ và lượng nước lên đến 600 lít mỗi giờ . Động cơ xăng tích hợp (EU STAGE V) cho phép tự chủ từ các nguồn năng lượng bên ngoài, bánh xe đầy khí đảm bảo khả năng di chuyển cần thiết tại nơi sử dụng, tay cầm đẩy công thái học và ngăn chứa phụ kiện thiết thực đảm bảo khả năng vận hành thân thiện với người dùng. Các thành phần, được bảo vệ thông qua van nhiệt và van an toàn, có thể dễ dàng tiếp cận. Khung thép hình ống ổn định của HD 6/15 G Classic cũng ngăn ngừa hư hỏng do các tác động cơ học bên ngoài một cách đáng tin cậy.