Máy phun áp lực cao nước lạnh chạy bằng xăng nằm ngang, nhỏ gọn phù hợp sử dụng mọi nơi mà không phụ thuộc vào nguồn điện. Tổ hợp động cơ bơm gọn gàng được gắn trong một khung thép hình ống di động chắc chắn. Kích thước nhỏ gọn của chi tiết máy đảm bảo vận chuyển không gặp sự cố. Động cơ làm mát bằng không khí bốn xi-lanh đơn của máy có thể dễ dàng khởi động với pull starter. Đầu xi lanh bằng đồng và van bằng thép không gỉ của máy bơm được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp khắc nghiệt và đảm bảo tuổi thọ dài. Kiểm soát áp suất và lưu lượng nước cho phép tia nước phù hợp với các yêu cầu làm sạch khác nhau. Tương tự, việc định lượng chất tẩy rửa đảm bảo chính xác nồng độ phù hợp cho công việc và do đó giúp giảm tiêu thụ hóa chất. Một van an toàn tích hợp giúp bảo vệ thiết bị chống lại áp lực quá cao. Cảm biến nhiệt trên đầu xi lanh của máy bơm sẽ làm động cơ tự động tắt nếu nhiệt độ vượt quá giới hạn nhất định trong khi vận hành (khi súng phun đóng). Bánh xe khí nén đảm bảo dễ dàng xử lý và cơ động, ngay cả trong địa hình khó khăn.