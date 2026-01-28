Máy làm sạch áp lực HD 801 B
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh sơ bộ với động cơ nhiên liệu đốt phục vụ công việc vệ sinh những hiện trường không có nguồn cấp điện, cùng với bộ khung dạng ống đặc biệt có khả năng đảm trách cả các nhiệm vụ phun rửa khắc nghiệt.
Máy phun áp lực cao nước lạnh chạy bằng xăng nằm ngang, nhỏ gọn phù hợp sử dụng mọi nơi mà không phụ thuộc vào nguồn điện. Tổ hợp động cơ bơm gọn gàng được gắn trong một khung thép hình ống di động chắc chắn. Kích thước nhỏ gọn của chi tiết máy đảm bảo vận chuyển không gặp sự cố. Động cơ làm mát bằng không khí bốn xi-lanh đơn của máy có thể dễ dàng khởi động với pull starter. Đầu xi lanh bằng đồng và van bằng thép không gỉ của máy bơm được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp khắc nghiệt và đảm bảo tuổi thọ dài. Kiểm soát áp suất và lưu lượng nước cho phép tia nước phù hợp với các yêu cầu làm sạch khác nhau. Tương tự, việc định lượng chất tẩy rửa đảm bảo chính xác nồng độ phù hợp cho công việc và do đó giúp giảm tiêu thụ hóa chất. Một van an toàn tích hợp giúp bảo vệ thiết bị chống lại áp lực quá cao. Cảm biến nhiệt trên đầu xi lanh của máy bơm sẽ làm động cơ tự động tắt nếu nhiệt độ vượt quá giới hạn nhất định trong khi vận hành (khi súng phun đóng). Bánh xe khí nén đảm bảo dễ dàng xử lý và cơ động, ngay cả trong địa hình khó khăn.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu suất tối đa
- Bộ phận mô-tơ ba pít-tông hướng trục, gồm đầu xy-lanh đồng, đảm bảo thời gian làm việc cực kỳ dài.
- Bơm áp suất cao truyền động trực tiếp Kärcher đảm bảo dữ liệu hiệu suất cao nhất có thể đạt đến và vận hành đáng tin cậy.
Tính độc lập tối đa
- Mô-tơ Honda hoặc Yanmar đảm bảo tuổi thọ lâu dài.
- Các hạng hiệu suất đa dạng đảm bảo khả năng sử dụng tối ưu.
- Phù hợp để sử dụng riêng, độc lập với nguồn điện.
Sử dụng dễ dàng tối ưu
- Tự động ngắt mô-tơ khi mực dầu thấp.
- Giảm tốc ở chế độ nhàn rỗi để giảm tiếng ồn vận hành và tăng tuổi thọ (HD 1050).
Tính di động vượt trội
- Lốp hơi cho phép điều khiển dễ dàng.
- Trọng tâm cân bằng và thiết kế an toàn, hiệu quả.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Lưu lượng (l/h)
|650
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|150 / 15
|Áp lực tối đa (bar/MPa)
|160 / 16
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|lên đến 60
|Loại truyền động
|Xăng
|Nhà sản xuất động cơ
|Honda
|Loại động cơ
|GX 160
|Số lượng người dùng đồng thời
|1
|Tính cơ động
|Cao
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|34
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1044 x 542 x 662
Scope of supply
- Súng phun: Súng kích hoạt áp lực siêu cao
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
Thiết bị
- Hệ thống chống xoắn (AVS)