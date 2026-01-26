Máy làm sạch áp lực HD 9/23 De
Để sử dụng độc lập ở những khu vực có cơ sở hạ tầng kém: Máy phun rửa áp lực cao di động, chạy bằng dầu diesel HD 9/23 De với áp suất 230 bar cho hiệu suất làm sạch cao.
Lý tưởng cho bất cứ nơi nào đáp ứng các điều kiện bên ngoài khó khăn và các công việc làm sạch đòi hỏi: máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 9/23 De với động cơ diesel Yanmar tự tạo ra điện mà nó cần. Nếu cần, nước cần thiết cũng có thể được hút trực tiếp từ các vùng nước, cho phép bạn làm việc ở những khu vực có cơ sở hạ tầng kém. Với áp lực nước 230 bar, máy có thể thực hiện được hầu hết mọi nhiệm vụ. Khái niệm khung công thái học và bánh xe chống thủng đảm bảo tính di động tối đa, trong khi khung cơ bản mạnh mẽ có thể chịu được việc sử dụng nặng. Với súng áp suất cao EASY! Force, sử dụng lực giật của phản lực áp suất cao để giảm lực giữ cho người điều khiển xuống 0, cũng như các chốt tháo nhanh EASY! Lock, giúp thiết lập- Lên và tháo dỡ nhanh hơn năm lần so với kết nối vít thông thường, máy rất thuận tiện khi sử dụng. Một bộ lọc nước lớn và một van điều chỉnh nhiệt được tích hợp để bảo vệ máy bơm. Các cải tiến tùy chọn hữu ích, như khung lồng bổ sung với khoen để cẩu tải, làm tròn khỏi máy.
Tính năng và ưu điểm
Tính độc lập tối đaĐược trang bị động cơ Honda hoặc Yanmar đáng tin cậy để sử dụng mà không cần nguồn điện bên ngoài. Có thể hút nước - ví dụ: từ hồ hoặc ao - và sử dụng nó để làm sạch.
Sử dụng dễ dàng tối ưuKhái niệm khung công thái học giúp vận chuyển trên mặt đất không bằng phẳng dễ dàng hơn. Khả năng lưu trữ cho tất cả các bộ phận phụ kiện trực tiếp trên máy. Bánh xe chống thủng đảm bảo tính di động cao vĩnh viễn.
Rất linh hoạtKhung lồng tùy chọn với khoen để cẩu tải bảo vệ máy một cách đáng tin cậy. Bộ phụ kiện đính kèm cuộn ống cho thời gian thiết lập và hoàn thiện ngắn hơn có sẵn như một phụ kiện tùy chọn. Phiên bản di động với khung hình ống chắc chắn được thiết kế đặc biệt cho thợ sơn và thợ thạch cao (HD 728 B).
Đối với những công việc khó khăn nhất
- Khung cơ bản chắc chắn để sử dụng hàng ngày trong các điều kiện khắc nghiệt.
- Bộ lọc nước lớn để bảo vệ máy bơm.
- Van nhiệt để bảo vệ bơm tránh quá quá nhiệt ở chế độ tuần hoàn khép kín
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Lưu lượng (l/h)
|400 - 930
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|40 - lên đến 230 / 4 - lên đến 23
|Áp lực tối đa (bar/MPa)
|270 / 27
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|60
|Đầu cấp nước vào
|1″
|Loại truyền động
|Đi-ê-zen
|Nhà sản xuất động cơ
|Yanmar
|Loại động cơ
|L 100 V
|Số lượng người dùng đồng thời
|1
|Tính cơ động
|Xe đẩy
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|112,5
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|115,5
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force Advanced
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 15 m
- Loại dây phun áp lực cao: Chất lượng cao
- Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 8.315 bar
- Đầu phun Power nozzle
- Điều khiển tự động
Thiết bị
- Áp lực biến thiên vô hạn và bộ điều khiển lưu lượng nước
- Bộ khởi động điện tử
- Chức năng làm sạch: Hút
Khu vực ứng dụng
- Ngành xây dựng (làm sạch bên ngoài, làm sạch phương tiện di chuyển và thiết bị)
- Ngành nông nghiệp (làm sạch phương tiện di chuyển và thiết bị hoặc dùng cho lâm nghiệp)
- Công nghiệp (làm sạch thiết bị)
- Ngành dịch vụ (làm sạch khi vực bên ngoài như quảng trường và bãi xe)