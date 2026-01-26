Lý tưởng cho bất cứ nơi nào đáp ứng các điều kiện bên ngoài khó khăn và các công việc làm sạch đòi hỏi: máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 9/23 De với động cơ diesel Yanmar tự tạo ra điện mà nó cần. Nếu cần, nước cần thiết cũng có thể được hút trực tiếp từ các vùng nước, cho phép bạn làm việc ở những khu vực có cơ sở hạ tầng kém. Với áp lực nước 230 bar, máy có thể thực hiện được hầu hết mọi nhiệm vụ. Khái niệm khung công thái học và bánh xe chống thủng đảm bảo tính di động tối đa, trong khi khung cơ bản mạnh mẽ có thể chịu được việc sử dụng nặng. Với súng áp suất cao EASY! Force, sử dụng lực giật của phản lực áp suất cao để giảm lực giữ cho người điều khiển xuống 0, cũng như các chốt tháo nhanh EASY! Lock, giúp thiết lập- Lên và tháo dỡ nhanh hơn năm lần so với kết nối vít thông thường, máy rất thuận tiện khi sử dụng. Một bộ lọc nước lớn và một van điều chỉnh nhiệt được tích hợp để bảo vệ máy bơm. Các cải tiến tùy chọn hữu ích, như khung lồng bổ sung với khoen để cẩu tải, làm tròn khỏi máy.