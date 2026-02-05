Máy làm sạch áp lực HD 4/11 C Bp Pack
Máy phun rửa áp lực cao công nghiệp đầu tiên chạy bằng pin HD 4/11 C Battery. Đối với các ứng dụng di động, như, ví dụ: trong khu vực thành phố hoặc trong cảnh quan. Bao gồm Pin lithium-ion 2x 36 V.
HD 4/11 C Bp Battery của chúng tôi được trang bị 2 pin lithium-ion 36 V cực kỳ mạnh mẽ và do đó là máy phun rửa áp lực cao chạy bằng pin đầu tiên của Kärcher hoạt động ở cấp độ chuyên nghiệp. Pin của nền tảng pin 36 V của chúng tôi đảm bảo hiệu suất làm sạch tuyệt vời và thời gian hoạt động lâu dài và tương thích với các máy khác cùng phạm vi. HD 4/11 C Bp phù hợp ở mọi nơi không có sẵn nguồn điện bên ngoài, như trường hợp thường xảy ra đối với các nhiệm vụ của thành phố, trong cảnh quan hoặc trong các hoạt động của người chăm sóc. Cũng có lợi: Máy phun rửa áp lực cao có tính di động cao thích hợp cho cả hoạt động theo chiều dọc và ngang. Nó cũng gây ấn tượng với các linh kiện chất lượng cao như đầu xi lanh bằng đồng, giảm áp tự động, súng áp lực cao EASY! Force, khớp nối tháo nhanh EASY! Lock và bảo quản phụ kiện thông minh. Chế độ eco!efficiency hoàn hảo cho bụi bẩn nhẹ hơn nhằm giảm hiệu suất làm sạch và do đó kéo dài thời gian chạy của pin lên đến 34 phút.
Tính năng và ưu điểm
Nền tảng pin 36 VHiệu suất làm sạch cao và thời gian chạy lâu. Pin tương thích trên một số phạm vi. Sạc nhanh tiết kiệm thời gian.
Chế độ tiết kiệm và hiệu quả sinh thái hiệu quảTiết kiệm năng lượng và kéo dài thời gian chạy của pin. Giảm hiệu suất làm sạch đối với chất bẩn nhẹ hơn.
Chất lượngGiảm áp tự động để bảo vệ các bộ phận của máy, đồng thời kéo dài tuổi thọ. Đầu xi-lanh với vật liệu đồng thau chất lượng cao Bộ lọc nước lớn, tốt giúp bảo vệ đầu bơm khỏi tạp chất lẫn trong nước
Tính cơ động
- Tay kéo tích hợp ở mặt trước máy để dễ mang vác và vận chuyển thuận tiện.
- Tay đẩy có thể thu lại bằng một nút bấm.
- Có thể vận hành máy theo phương ngang hoặc phương dọc.
Tính linh hoạt cao nhất có thể.
- Làm sạch áp suất cao độc lập không phân biệt nguồn điện bên ngoài.
- Thời gian thiết lập ngắn hơn vì việc đặt cáp điện bị xóa.
- Công việc hoàn toàn độc lập cũng có thể thực hiện được với sự hỗ trợ của một ống hút cho các nguồn nước bên ngoài.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Nền tảng pin
|Nền tảng pin 36V
|Lưu lượng (l/h)
|320 - 400
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|60
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Áp lực tối đa (bar/MPa)
|150 / 15
|Công suất (kW)
|1,6
|Đầu cấp nước vào
|3/4″
|Loại pin
|Pin Lithium-ion
|Điện áp (V)
|36
|Dung lượng (Ah)
|7,5
|Số lượng pin cần thiết (Unit)
|2
|Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (min)
|30 (7,5 Ah)
|Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100% (min)
|58 / 81
|Cường độ dòng sạc (A)
|6
|Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Chiều dài dây điện của bộ sạc pin (m)
|1,2
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|26,887
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|31,2
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Biến thể: Pin và bộ sạc đi kèm
- Pin: Pin 36 V/7.5 Ah Battery Power+ (2 pc.)
- Súng phun: EASY!Force
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Thân súng.: 840 mm
- Đầu phun xoáy
- Ống hút nước
Thiết bị
- Bộ sạc: Bộ sạc nhanh 36 V Battery Power+ (2 cục)
- Ngắt áp lực
Videos
Khu vực ứng dụng
- Để làm sạch áp suất cao độc lập, di động, ví dụ: cho những người chăm sóc, trong cảnh quan hoặc trong khu vực thành phố.