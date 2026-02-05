HD 4/11 C Bp Battery của chúng tôi được trang bị 2 pin lithium-ion 36 V cực kỳ mạnh mẽ và do đó là máy phun rửa áp lực cao chạy bằng pin đầu tiên của Kärcher hoạt động ở cấp độ chuyên nghiệp. Pin của nền tảng pin 36 V của chúng tôi đảm bảo hiệu suất làm sạch tuyệt vời và thời gian hoạt động lâu dài và tương thích với các máy khác cùng phạm vi. HD 4/11 C Bp phù hợp ở mọi nơi không có sẵn nguồn điện bên ngoài, như trường hợp thường xảy ra đối với các nhiệm vụ của thành phố, trong cảnh quan hoặc trong các hoạt động của người chăm sóc. Cũng có lợi: Máy phun rửa áp lực cao có tính di động cao thích hợp cho cả hoạt động theo chiều dọc và ngang. Nó cũng gây ấn tượng với các linh kiện chất lượng cao như đầu xi lanh bằng đồng, giảm áp tự động, súng áp lực cao EASY! Force, khớp nối tháo nhanh EASY! Lock và bảo quản phụ kiện thông minh. Chế độ eco!efficiency hoàn hảo cho bụi bẩn nhẹ hơn nhằm giảm hiệu suất làm sạch và do đó kéo dài thời gian chạy của pin lên đến 34 phút.