Máy làm sạch áp lực HD 5/12 C
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 5/12 C nhỏ gọn, nhẹ và linh hoạt, có tính di động vượt trội và phù hợp cho cả hoạt động theo chiều dọc và chiều ngang. Máy phun xịt áp lực cao được trang bị với bộ lưu trữ phụ kiện tinh vi, đầu xi lanh bằng đồng và giảm áp tự động đảm bảo tuổi thọ lâu dài. Ngoài ra, trong gói trang bị còn có súng áp lực cao EASY!Force mới được phát triển và chốt tháo nhanh EASY!Lock. Trong khi súng áp lực cao EASY!Force sử dụng lực dội lại của tia áp lực cao để giảm lực giữ xuống 0, các chốt tháo nhanh EASY!Lock giúp xử lý nhanh hơn năm lần so với các kết nối vít thông thường mà không bị mất bất kỳ độ mạnh mẽ hoặc tuổi thọ.
Tính năng và ưu điểm
Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock.Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.
Tính cơ độngTay kéo tích hợp ở mặt trước máy để dễ mang vác và vận chuyển thuận tiện. Tay đẩy có thể thu lại bằng một nút bấm. Kết cấu nhỏ gọn.
Tính linh hoạtCó thể vận hành máy theo phương ngang hoặc phương dọc. Những bánh xe không di chuyển theo theo phương ngang. Nhờ vậy máy sẽ đạt được độ ổn định tối đa. Tư thế đỗ và vận chuyển tách biệt cho bộ phận phun.
Chất lượng
- Giảm áp tự động để bảo vệ các bộ phận của máy, đồng thời kéo dài tuổi thọ.
- Đầu xi-lanh với vật liệu đồng thau chất lượng cao
- Bộ lọc nước lớn, tốt giúp bảo vệ đầu bơm khỏi tạp chất lẫn trong nước
Ngăn phụ kiện
- Kết nối vít (M 18 × 1.5) để lưu trữ Surface Cleaner trực tiếp trên máy.
- Ngăn chứa đầu phun 3 chế độ và đầu phun xoáy.
- Đai cao su để gắn ống HP.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|500 - 500
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|60
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|120 - 120 / 12 - 12
|Áp lực tối đa (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Công suất (kW)
|2,5
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Loại béc phun tiêu chuẩn (mm)
|35
|Đầu cấp nước vào
|3/4″
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|24,4
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|26,767
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Thân súng.: 840 mm
Thiết bị
- Chức năng làm sạch: Hút
- Ngắt áp lực