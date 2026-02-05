Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 5/12 C nhỏ gọn, nhẹ và linh hoạt, có tính di động vượt trội và phù hợp cho cả hoạt động theo chiều dọc và chiều ngang. Máy phun xịt áp lực cao được trang bị với bộ lưu trữ phụ kiện tinh vi, đầu xi lanh bằng đồng và giảm áp tự động đảm bảo tuổi thọ lâu dài. Ngoài ra, trong gói trang bị còn có súng áp lực cao EASY!Force mới được phát triển và chốt tháo nhanh EASY!Lock. Trong khi súng áp lực cao EASY!Force sử dụng lực dội lại của tia áp lực cao để giảm lực giữ xuống 0, các chốt tháo nhanh EASY!Lock giúp xử lý nhanh hơn năm lần so với các kết nối vít thông thường mà không bị mất bất kỳ độ mạnh mẽ hoặc tuổi thọ.