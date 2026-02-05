Máy phun rửa áp lực cao dòng nước lạnh HD 5/15 C Plus với kiểu dáng nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và có tính linh hoạt gây ấn tượng nhờ tính lưu động tuyệt vời, phù hợp cho cả quy trình vận hành theo chiều dọc và chiều ngang. Thiết bị được gắn ngăn phụ kiện đầy tinh vi và có tuổi thọ cao nhờ vào đầu xi lanh bằng đồng và van giảm áp tự động.