Máy làm sạch áp lực HD 5/15 C Plus
Đặc tính thuận tiện, dễ di chuyển, linh hoạt: Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 5/15 C Plus dành cho quy trình vận hành dọc, ngang. Với ngăn phụ tùng, đầu xi lanh bằng đồng, van giảm áp tự động.
Máy phun rửa áp lực cao dòng nước lạnh HD 5/15 C Plus với kiểu dáng nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và có tính linh hoạt gây ấn tượng nhờ tính lưu động tuyệt vời, phù hợp cho cả quy trình vận hành theo chiều dọc và chiều ngang. Thiết bị được gắn ngăn phụ kiện đầy tinh vi và có tuổi thọ cao nhờ vào đầu xi lanh bằng đồng và van giảm áp tự động.
Tính năng và ưu điểm
Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock.Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.
Tính cơ độngTay cầm tích hợp ở phía trước của máy cho phép tải dễ dàng và vận chuyển thuận tiện. Tay đẩy có thể thu lại bằng một nút bấm. Kết cấu nhỏ gọn.
Tính linh hoạtCó thể vận hành máy theo phương ngang hoặc phương dọc. Những bánh xe không di chuyển theo theo phương ngang. Nhờ vậy máy sẽ đạt được độ ổn định tối đa. Tư thế đỗ và vận chuyển tách biệt cho bộ phận phun.
Chất lượng
- Giảm áp tự động để bảo vệ các bộ phận của máy, đồng thời kéo dài tuổi thọ.
- Đầu xi-lanh với vật liệu đồng thau chất lượng cao
- Bộ lọc nước lớn, tốt giúp bảo vệ đầu bơm khỏi tạp chất lẫn trong nước
Ngăn phụ kiện
- Kết nối vít (M 18 × 1.5) để lưu trữ Surface Cleaner trực tiếp trên máy.
- Ngăn chứa đầu phun 3 chế độ và đầu phun xoáy.
- Đai cao su để gắn ống HP.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|500
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|60
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|150 / 15
|Áp lực tối đa (bar/MPa)
|200 / 20
|Công suất (kW)
|2,8
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Loại béc phun tiêu chuẩn (mm)
|32
|Đầu cấp nước vào
|3/4″
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|26,133
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|28,5
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Thân súng.: 840 mm
- Đầu phun xoáy
Thiết bị
- Chức năng làm sạch: Hút
- Ngắt áp lực