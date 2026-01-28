Máy làm sạch áp lực HD 5/17 C
Thực tế, di động, đa năng: Máy làm sạch áp lực nước lạnh HD 5/17 C cho hoạt động dọc và ngang. Với lưu trữ phụ kiện, đầu xi lanh bằng đồng và giảm áp tự động.
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 5/17 C nhỏ gọn, nhẹ và đa năng mang đến khả năng di động vượt trội và phù hợp cho cả hoạt động dọc và ngang. Máy được trang bị bộ lưu trữ phụ kiện tinh xảo, đầu xi lanh bằng đồng và giảm áp tự động đảm bảo tuổi thọ cao. Và nó gây ấn tượng với các phát triển mới đầy sáng tạo giúp tăng sự thuận tiện trong công việc cho người vận hành trong thời gian dài bằng cách đảm bảo vận hành dễ dàng, thiết lập và tháo dỡ tiết kiệm thời gian. Súng cao áp EASY! Force sử dụng lực giật của bằng áp suất cao để giảm lực giữ về 0, trong khi đó, ốc vít nhả nhanh EASY! Lock giúp xử lý nhanh hơn năm lần so với kết nối vít thông thường, mà không ảnh hưởng khi nói đến sự mạnh mẽ và tuổi thọ. Nhìn chung, một gói thiết bị toàn diện cho kết quả làm sạch tuyệt vời, với mức độ tiện lợi cao và tuổi thọ dài.
Tính năng và ưu điểm
Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock.Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.
Tính cơ độngTay cầm tích hợp ở phía trước của máy cho phép tải dễ dàng và vận chuyển thuận tiện. Tay đẩy có thể thu lại bằng một nút bấm. Kết cấu nhỏ gọn.
Tính linh hoạtCó thể vận hành máy theo phương ngang hoặc phương dọc. Những bánh xe không di chuyển theo theo phương ngang. Nhờ vậy máy sẽ đạt được độ ổn định tối đa. Tư thế đỗ và vận chuyển tách biệt cho bộ phận phun.
Chất lượng
- Giảm áp tự động để bảo vệ các bộ phận của máy, đồng thời kéo dài tuổi thọ.
- Đầu xi-lanh với vật liệu đồng thau chất lượng cao
- Bộ lọc nước lớn, tốt giúp bảo vệ đầu bơm khỏi tạp chất lẫn trong nước
Ngăn phụ kiện
- Kết nối vít (M 18 × 1.5) để lưu trữ Surface Cleaner trực tiếp trên máy.
- Ngăn chứa đầu phun 3 chế độ và đầu phun xoáy.
- Đai cao su để gắn ống HP.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|480
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|60
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|170 / 17
|Áp lực tối đa (bar/MPa)
|200 / 20
|Công suất (kW)
|3
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Loại béc phun tiêu chuẩn (mm)
|27
|Đầu cấp nước vào
|3/4″
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|26
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|28,4
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Thân súng.: 840 mm
Thiết bị
- Chức năng làm sạch: Hút
- Ngắt áp lực