Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 5/17 C nhỏ gọn, nhẹ và đa năng mang đến khả năng di động vượt trội và phù hợp cho cả hoạt động dọc và ngang. Máy được trang bị bộ lưu trữ phụ kiện tinh xảo, đầu xi lanh bằng đồng và giảm áp tự động đảm bảo tuổi thọ cao. Và nó gây ấn tượng với các phát triển mới đầy sáng tạo giúp tăng sự thuận tiện trong công việc cho người vận hành trong thời gian dài bằng cách đảm bảo vận hành dễ dàng, thiết lập và tháo dỡ tiết kiệm thời gian. Súng cao áp EASY! Force sử dụng lực giật của bằng áp suất cao để giảm lực giữ về 0, trong khi đó, ốc vít nhả nhanh EASY! Lock giúp xử lý nhanh hơn năm lần so với kết nối vít thông thường, mà không ảnh hưởng khi nói đến sự mạnh mẽ và tuổi thọ. Nhìn chung, một gói thiết bị toàn diện cho kết quả làm sạch tuyệt vời, với mức độ tiện lợi cao và tuổi thọ dài.