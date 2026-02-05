Máy làm sạch áp lực HD 6/15--4 Classic
Tính năng và ưu điểm
Bảo trì đơn giản.
Kho phụ kiện thông minh
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|216 / 244
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|450 - 600
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|60
|Áp lực vận hành (bar)
|70 - 150
|Áp lực tối đa (bar)
|190
|Công suất (kW)
|3,4
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Loại béc phun tiêu chuẩn
|036
|Đầu cấp nước vào
|1″
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|51,6
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|64,62
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|740 x 528 x 952
Scope of supply
- Súng phun: Tiêu chuẩn
- Thân súng.: 840 mm
- Đầu phun Power nozzle
Thiết bị
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 8.315 bar
- Ngắt áp lực
- Áp lực biến thiên vô hạn và bộ điều khiển lưu lượng nước
Videos
Khu vực ứng dụng
- Làm sạch máy móc sản xuất trong công nghiệp như sản xuất thực phẩm hoặc trong lĩnh vực sản xuất
- Làm sạch các không gian chung như quảng trường công cộng, đường xá, đài phun nước hoặc bãi đỗ xe