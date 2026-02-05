Máy làm sạch áp lực HD 7/11--4 Classic

Tính năng và ưu điểm
Bảo trì đơn giản.
Kho phụ kiện thông minh
Thông số kỹ thuật

Số pha (Ph) 1
Điện áp (V) 216 / 244
Tần số (Hz) 50
Lưu lượng (l/h) 450 - 700
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C) 60
Áp lực vận hành (bar) 50 - 110
Áp lực tối đa (bar) 150
Công suất (kW) 2,9
Chiều dài dây điện (m) 5
Loại béc phun tiêu chuẩn 050
Đầu cấp nước vào 1″
Màu sắc Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg) 51,6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 64,62
Kích thước (D x R x C) (mm) 740 x 528 x 952

Scope of supply

  • Súng phun: Tiêu chuẩn
  • Thân súng.: 840 mm
  • Đầu phun Power nozzle

Thiết bị

  • Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
  • Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 8.315 bar
  • Ngắt áp lực
Videos
Khu vực ứng dụng
  • Làm sạch máy móc sản xuất trong công nghiệp như sản xuất thực phẩm hoặc trong lĩnh vực sản xuất
  • Làm sạch các không gian chung như quảng trường công cộng, đường xá, đài phun nước hoặc bãi đỗ xe
Phụ kiện
Chất tẩy rửa