Dòng máy phun rửa áp lực cao và di động động HD 7/14-4M sở hữu nhiều thiết bị với tiêu chuẩn an toàn và mang lại thoải mái khi làm việc. Việc giảm áp tự động như bảo vệc các thành phần chống lại hư hại trong chế độ tạm dừng, trong khi súng cao áp EASY!Force sử dụng lực của máy bay phản lực áp suất để giảm lực giữ xuống, và EASY!Lock khóa khớp nhanh cho phép xử lý nhanh gấp 5 lần so với dùng tua vít mà ko có bất kỳ tác động đến độ bền cà độ chắc chắn. Thiết bị được sử dụng theo phương thẳng đứng và cố định nên sẽ linh hoạt khi sử dụng. Máy bơm trục 3 pít tông mạnh mẽ với đầu xi lanh đồng tăng sức mạnh làm sạch và hiệu quả năng lượng lên khoảng 20%. Nhiều tùy chọn để lưu trữ phụ kiện và hợp lý của dòng máy HD 7/14-4 M.