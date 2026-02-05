Máy được thiết kế hoạt động theo phương thẳng đứng và nằm ngang, máy phun rửa áp lực cao nhỏ gọn và mạnh mẽ HD 7/16 - 4 M chắc chắn mạnh mẽ đảm bảo tính linh hoạt trong sử dụng. Nhiều chi tiết tiện lợi như điều khiển Servo: kiểm soát hệ thống lượng nước và áp suất trực tiếp tại cò súng, hoặc cũng là khả năng cơ động đơn giản và sử dụng không gian thấp của một thiết bị đáng tin cậy, đảm bảo sự tiện lợi cao nhất. Được trang bị động cơ 3 pha chậm, 4 cực với công tác điều chỉnh áp suất, kỹ thuật bơm chắc chắn việc làm sạch đạt hiệu quả cao hơn 20% và tiết kiệm năng lượng. Làm việc hiệu quả và tiết kiệm thời gian lắp đặt và tháo rời được đảm báo với súng cao áp EASY!Force, có thể giảm lực áp suất đến mức thấp nhất và khóa khớp nhanh EASY!Lock nhanh gấp 5 lần so với sử dụng phương áp truyền thống mà ko gây ra va chạm xấu đến độ bền và độ chắc chắn. Một vài tùy chọn giúp cho việc lưu trữ thiết bị phụ kiện an toàn trực tiếp khi được vận chuyển.