Máy làm sạch áp lực HD 7/16-4 M
Thiết bị làm sạch áp suất cao di động HD 7/16-4M với động cơ AC và trục bơm 4 pit tông. Thiết bị nhỏ gọn, đáng tin cậy, hiệu suất làm sạch cao và hiệu quả năng lượng để sử dụng hàng ngày.
Máy được thiết kế hoạt động theo phương thẳng đứng và nằm ngang, máy phun rửa áp lực cao nhỏ gọn và mạnh mẽ HD 7/16 - 4 M chắc chắn mạnh mẽ đảm bảo tính linh hoạt trong sử dụng. Nhiều chi tiết tiện lợi như điều khiển Servo: kiểm soát hệ thống lượng nước và áp suất trực tiếp tại cò súng, hoặc cũng là khả năng cơ động đơn giản và sử dụng không gian thấp của một thiết bị đáng tin cậy, đảm bảo sự tiện lợi cao nhất. Được trang bị động cơ 3 pha chậm, 4 cực với công tác điều chỉnh áp suất, kỹ thuật bơm chắc chắn việc làm sạch đạt hiệu quả cao hơn 20% và tiết kiệm năng lượng. Làm việc hiệu quả và tiết kiệm thời gian lắp đặt và tháo rời được đảm báo với súng cao áp EASY!Force, có thể giảm lực áp suất đến mức thấp nhất và khóa khớp nhanh EASY!Lock nhanh gấp 5 lần so với sử dụng phương áp truyền thống mà ko gây ra va chạm xấu đến độ bền và độ chắc chắn. Một vài tùy chọn giúp cho việc lưu trữ thiết bị phụ kiện an toàn trực tiếp khi được vận chuyển.
Tính năng và ưu điểm
Thiết bị cao cấpTự giảm áp để bảo vệ các thành phần để kéo dài tuổi thọ thiết bị. Mạnh mẽ, 4 cực, động cơ điện vận hành chậm Đầu xi lanh đồng chất lượng cao.
Vận hành linh độngThiết kế cho hoạt động thẳng đứng và nằm ngang Ổn định tối da khi hoạt động nằm ngang trong khi bánh xe ko chạm đất.
Nổi bật về tính di độngTay đẩy có thể được rút ra với nút nhấn, tăng độ nhỏ gọn và giảm yêu cầu về không gian. Lưu trữ dễ dàng trong các phương tiện dịch vụ Lưu trữ tích hợp tùy chọn giảm thời gian thiết lập.
Kho phụ kiện thông minh
- Giá đỡ cố định để tách bọt
- EASY!Lock TR20 cho phép các đầu phun mạnh hoặc làm sạch bề mặt được lưu trữ ngay tại máy.
- Khoang vòi phun tiện lợi được giữa cho đầu phun xoay.
Dễ phục vụ
- Dễ tiếp cận các đầu phun khi phần dưới của máy được mở ra.
- Tiếp cận nhanh các hộp điện đơn giản thông qua mở nắp.
- Bộ lọc nước lớn, tốt giúp bảo vệ đầu bơm khỏi tạp chất lẫn trong nước
Giải quyết hiệu quả và tiết kiệm thời gian
- Dễ dàng sử dụng súng áp lực cao EASY!Force.
- Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.
Tăng hiệu quả năng lượng
- Máy bơm 3 pít-tông mới phát triển với giảm lưu lượng nước đáng kể và giảm áp lực.
- Tăng 20% hiệu suất làm việc và hiệu quả năng lượng
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|350 - 700
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|60
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Áp lực tối đa (bar/MPa)
|240 / 24
|Công suất (kW)
|4,2
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|38,1
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|41,4
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force
- Thân súng.: 840 mm
- Đầu phun Power nozzle
- Điều khiển tự động
Thiết bị
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Loại dây phun áp lực cao: Chất lượng cao
- Ngắt áp lực
Videos
Khu vực ứng dụng
- Lý tưởng cho các nhà thầu xây dựng, nhà cung ứng, cung cấp dịch vụ tòa nhà và chính quyền địa phương.