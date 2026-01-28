Máy làm sạch áp lực HD 8/18-4 M
Máy phun rửa áp lực cao HD 8/18-4 M nhỏ gọn, di động, không nóng với động cơ ba pha 4 cực chạy chậm và giảm áp tự động. Hiệu suất làm sạch cao và tiết kiệm năng lượng.
Được thiết kế để vận hành theo chiều dọc và ngang, máy phun rửa áp lực cao HD 8 / 18-4 M nhỏ gọn, di động và mạnh mẽ của chúng tôi cho phép sử dụng linh hoạt tối đa. Các chi tiết hữu ích như Điều khiển Servo, để điều chỉnh lượng nước và áp suất làm việc trực tiếp trên súng phun, cùng với khả năng điều động dễ dàng và yêu cầu không gian thấp của chiếc máy đáng tin cậy này đảm bảo sự thoải mái tối đa. Được vận hành bởi động cơ ba pha 4 cực chạy chậm với điều khiển công tắc áp suất, công nghệ bơm mới mang lại hiệu suất làm sạch và hiệu quả năng lượng cao hơn 20%. Tính năng giảm áp suất tự động bảo vệ các thành phần áp suất cao khỏi tải khi hoạt động ở chế độ chờ. Súng áp suất cao EASY! Force, sử dụng lực giật của phản lực áp suất cao để giảm lực giữ xuống 0 và các khớp nối tháo nhanh EASY! Lock, cho phép xử lý nhanh hơn gấp 5 lần so với các kết nối vít thông thường , mà không ảnh hưởng đến độ bền hoặc tuổi thọ, đảm bảo bạn có thể làm việc mà không mệt mỏi và tiết kiệm thời gian gắn và tháo lắp. Có một số tùy chọn có sẵn để lưu trữ các phụ kiện trực tiếp trên máy để vận chuyển an toàn.
Tính năng và ưu điểm
Thiết bị cao cấpTự giảm áp để bảo vệ các thành phần để kéo dài tuổi thọ thiết bị. Mạnh mẽ, 4 cực, động cơ điện vận hành chậm Đầu xi lanh đồng chất lượng cao.
Nổi bật về tính di độngTay đẩy có thể được rút ra với nút nhấn, tăng độ nhỏ gọn và giảm yêu cầu về không gian. Lưu trữ dễ dàng trong các phương tiện dịch vụ Lưu trữ tích hợp tùy chọn giảm thời gian thiết lập.
Dễ phục vụDễ tiếp cận các đầu phun khi phần dưới của máy được mở ra. Tiếp cận nhanh các hộp điện đơn giản thông qua mở nắp. Bộ lọc nước lớn, tốt giúp bảo vệ đầu bơm khỏi tạp chất lẫn trong nước
Giải quyết hiệu quả và tiết kiệm thời gian
- Dễ dàng sử dụng súng áp lực cao EASY!Force.
- Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.
Tăng hiệu quả năng lượng
- Máy bơm 3 pít-tông mới phát triển với giảm lưu lượng nước đáng kể và giảm áp lực.
- Tăng 20% hiệu suất làm việc và hiệu quả năng lượng
Vận hành linh động
- Thiết kế cho hoạt động thẳng đứng và nằm ngang
- Ổn định tối da khi hoạt động nằm ngang trong khi bánh xe ko chạm đất.
Kho phụ kiện thông minh
- Giá đỡ cố định để tách bọt
- EASY!Lock TR20 cho phép các đầu phun mạnh hoặc làm sạch bề mặt được lưu trữ ngay tại máy.
- Khoang vòi phun tiện lợi được giữa cho đầu phun xoay.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|380 - 760
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|60
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Áp lực tối đa (bar/MPa)
|270 / 27
|Công suất (kW)
|4,6
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Đầu cấp nước vào
|3/4″
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|39,3
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|42,729
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force
- Thân súng.: 840 mm
- Đầu phun Power nozzle
- Điều khiển tự động
Thiết bị
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Loại dây phun áp lực cao: Chất lượng cao
- Ngắt áp lực
Videos
Khu vực ứng dụng
- Lý tưởng cho các nhà thầu xây dựng, nhà cung ứng, cung cấp dịch vụ tòa nhà và chính quyền địa phương.