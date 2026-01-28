Được thiết kế để vận hành theo chiều dọc và ngang, máy phun rửa áp lực cao HD 8 / 18-4 M nhỏ gọn, di động và mạnh mẽ của chúng tôi cho phép sử dụng linh hoạt tối đa. Các chi tiết hữu ích như Điều khiển Servo, để điều chỉnh lượng nước và áp suất làm việc trực tiếp trên súng phun, cùng với khả năng điều động dễ dàng và yêu cầu không gian thấp của chiếc máy đáng tin cậy này đảm bảo sự thoải mái tối đa. Được vận hành bởi động cơ ba pha 4 cực chạy chậm với điều khiển công tắc áp suất, công nghệ bơm mới mang lại hiệu suất làm sạch và hiệu quả năng lượng cao hơn 20%. Tính năng giảm áp suất tự động bảo vệ các thành phần áp suất cao khỏi tải khi hoạt động ở chế độ chờ. Súng áp suất cao EASY! Force, sử dụng lực giật của phản lực áp suất cao để giảm lực giữ xuống 0 và các khớp nối tháo nhanh EASY! Lock, cho phép xử lý nhanh hơn gấp 5 lần so với các kết nối vít thông thường , mà không ảnh hưởng đến độ bền hoặc tuổi thọ, đảm bảo bạn có thể làm việc mà không mệt mỏi và tiết kiệm thời gian gắn và tháo lắp. Có một số tùy chọn có sẵn để lưu trữ các phụ kiện trực tiếp trên máy để vận chuyển an toàn.