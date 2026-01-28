Máy làm sạch áp lực HD 6/15-4 *KAP
Máy phun rửa áp lực cao HD 6/15-4 được thiết kế với đầu bơm trục khuỷa tay quay, đầu pit tông được gia công với vật liệu đặc biệt giúp máy làm việc ổn định và thời gian hoạt động lâu hơn.
Giống như máy HD 7/11 - 4, máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 6/15-4 được thiết kế với đầu bơm trục khuỷa tay quay, đầu piston được gia công với vật liệu đặc biệt giúp động cơ làm việc ổn định và thời gian hoạt động lâu hơn. Ap lực làm việc lên đến 150 bar cùng với lưu lượng 600 l/h. Ngăn chứa phụ kiện ấn tượng với đủ không gian cho đầu phun, vòi phun và các phụ kiện khác.
Tính năng và ưu điểm
Ổn định và chắc chắnTrục khuỷa lớn, thanh truyền với vòng đệm chắc chắn Pit tông tráng sứ giảm hao mòn Hệ thống làm kín tốt giúp máy lam việc lâu hơn
Bảo trì dễ dàngVỏ máy mở rộng nhờ vậy dễ dàng tiếp cận cho công việc bảo trì sửa chữa các thiết bị liên quan Bộ lọc nước cấp lớn giúp bảo vệ bơm hiệu quả Tích hợp khoang chứa đầu phun
Cải thiện hiệu quả làm việcĐầu phun thẳng với thiết kế Karcher giúp tăng lên đến 40 % lực tác động so với đầu phun thường Làm sạch cho khu vực trên cao
Tính linh động cao nhất
- Bánh xe lớn và tay đẩy được thiết kế thông minh giúp tối ưu hóa tiện ích xoay xở và di chuyển
- Tay đẩy có thể gấp được để tiết kiệm không gian chứa
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|450 - 600
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|60
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|70 - 150 / 7 - 15
|Áp lực tối đa (bar)
|190
|Công suất (kW)
|3,4
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|48,7
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|60
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|709 x 469 x 1000
Scope of supply
- Súng phun: Tiêu chuẩn
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 6, 250 bar
- Cần phun thép không gỉ: 850 mm
- Đầu phun Power nozzle
Thiết bị
- Hệ thống chống xoắn (AVS)
- Ngắt áp lực
- Bơm trục khủy với pít-tông tráng gốm sứ
Videos
Khu vực ứng dụng
- Vệ sinh xe cộ
- Vệ sinh các khu vực ngoài trời
- Vệ sinh phân xưởng
- Vệ sinh trạm dịch vụ
- Vệ sinh bể bơi