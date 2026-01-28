Giống như máy HD 7/11 - 4, máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 6/15-4 được thiết kế với đầu bơm trục khuỷa tay quay, đầu piston được gia công với vật liệu đặc biệt giúp động cơ làm việc ổn định và thời gian hoạt động lâu hơn. Ap lực làm việc lên đến 150 bar cùng với lưu lượng 600 l/h. Ngăn chứa phụ kiện ấn tượng với đủ không gian cho đầu phun, vòi phun và các phụ kiện khác.