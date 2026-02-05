Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 7/11-4 được thiết kế với đầu bơm trục khuỷa tay quay, đầu pit tông được gia công vật liệu đặc biệt mang lại sự chắc chắn và hoạt động bền bỉ trong thời gian dài. Máy gây ấn tượng với hiệu quả làm việc cao hơn nhờ đầu phun áp lực từ phát minh cải tiến của Karcher. Sự tiện lợi từ công tác bảo trì máy và di chuyển dễ dàng đáp ứng được yêu cầu khắt khe từ người sử dụng