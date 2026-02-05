Máy làm sạch áp lực HD 7/16-4 Cage *KAP

Tính năng và ưu điểm
Máy làm sạch áp lực HD 7/16-4 Cage *KAP: Tin cậy và kéo dài thời gian hoạt động
Tin cậy và kéo dài thời gian hoạt động
Động cơ từ 4 cặp cực Đầu xilanh đồng thau và pit tông tráng sứ Bơm trục khuỷa thanh truyền bền bỉ với cảm biến nhiệt
Máy làm sạch áp lực HD 7/16-4 Cage *KAP: Chắc chắn và an toàn
Chắc chắn và an toàn
Cấu trúc khung chắc chắn tối ưu hóa bảo vệ máy Móc treo được thiết kế để vận chuyển thuận lợi
Máy làm sạch áp lực HD 7/16-4 Cage *KAP: Dễ bảo dưỡng
Dễ bảo dưỡng
Dễ dàng tiếp cận các bộ phận liên quan trên máy Lọc nước cấp lớn, dễ bảo trì.
Linh hoạt
  • Máy có thể gắn làm việc sàn hoặc gắn tường
  • Khoang đặt súng với tinh năng tự động ngắt máy
Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số pha (Ph) 3
Điện áp (V) 400
Tần số (Hz) 50
Lưu lượng (l/h) 400 - 700
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C) 60
Áp lực vận hành (bar/MPa) 70 - 160 / 7 - 16
Áp lực tối đa (bar/MPa) 220 / 22
Công suất (kW) 4,3
Màu sắc Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg) 61,4
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 73
Kích thước (D x R x C) (mm) 625 x 500 x 360

Scope of supply

  • Súng phun: EASY!Force
  • Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
  • Cần phun thép không gỉ: 100 mm
  • Đầu phun Power nozzle
Máy làm sạch áp lực HD 7/16-4 Cage *KAP
Khu vực ứng dụng
  • Vệ sinh xe cộ
  • Vệ sinh các khu vực ngoài trời
  • Vệ sinh phân xưởng
  • Vệ sinh trạm dịch vụ
  • Vệ sinh bể bơi
Phụ kiện
Chất tẩy rửa