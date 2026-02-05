Máy làm sạch áp lực HD 7/16-4 Cage *KAP
Tính năng và ưu điểm
Tin cậy và kéo dài thời gian hoạt độngĐộng cơ từ 4 cặp cực Đầu xilanh đồng thau và pit tông tráng sứ Bơm trục khuỷa thanh truyền bền bỉ với cảm biến nhiệt
Chắc chắn và an toànCấu trúc khung chắc chắn tối ưu hóa bảo vệ máy Móc treo được thiết kế để vận chuyển thuận lợi
Dễ bảo dưỡngDễ dàng tiếp cận các bộ phận liên quan trên máy Lọc nước cấp lớn, dễ bảo trì.
Linh hoạt
- Máy có thể gắn làm việc sàn hoặc gắn tường
- Khoang đặt súng với tinh năng tự động ngắt máy
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|400 - 700
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|60
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|70 - 160 / 7 - 16
|Áp lực tối đa (bar/MPa)
|220 / 22
|Công suất (kW)
|4,3
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|61,4
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|73
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|625 x 500 x 360
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Cần phun thép không gỉ: 100 mm
- Đầu phun Power nozzle
Khu vực ứng dụng
- Vệ sinh xe cộ
- Vệ sinh các khu vực ngoài trời
- Vệ sinh phân xưởng
- Vệ sinh trạm dịch vụ
- Vệ sinh bể bơi