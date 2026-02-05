Máy làm sạch áp lực HD 7/18-4 Classic
Máy phun rửa áp lực cao ba pha HD 7/18-4 Classic đáng tin cậy, ít bảo trì. Với máy bơm trục khuỷu mạnh mẽ, pít-tông gốm chắc chắn, công nghệ làm kín sáng tạo và lưu lượng nước 700 l/h.
HD 7/18-4 Classic có động cơ ba pha hiệu suất cao và hoàn thành tất cả các công việc làm sạch cơ bản với lưu lượng nước 700 l/h. Các thành phần chất lượng cao đảm bảo độ tin cậy và độ bền tối đa. Máy thân thiện với dịch vụ và bảo trì thấp cho phép tiếp cận hoàn hảo vào tất cả các thành phần quan trọng. Thời gian làm sạch giảm đảm bảo mức lợi nhuận cao với kết quả làm sạch hoàn hảo. Máy có tính năng hoạt động trực quan và do đó đặc biệt thân thiện với người dùng. Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng thấp cũng góp phần vào việc xử lý đơn giản máy phun rửa áp lực cao. Không gian lưu trữ rộng rãi được cung cấp cho ống phun, đầu phun và các phụ kiện khác.
Tính năng và ưu điểm
Ổn định và chắc chắnTrục khuỷa lớn, thanh truyền với vòng đệm chắc chắn Pit tông tráng sứ giảm hao mòn Hệ thống làm kín tốt giúp máy lam việc lâu hơn
Bảo trì dễ dàngVỏ máy mở rộng nhờ vậy dễ dàng tiếp cận cho công việc bảo trì sửa chữa các thiết bị liên quan Bộ lọc nước cấp lớn giúp bảo vệ bơm hiệu quả Tích hợp khoang chứa đầu phun
Cải thiện hiệu quả làm việcĐầu phun thẳng với thiết kế Karcher giúp tăng lên đến 40 % lực tác động so với đầu phun thường Làm sạch cho khu vực trên cao
Tính linh động cao nhất
- Bánh xe lớn và tay đẩy được thiết kế thông minh giúp tối ưu hóa tiện ích xoay xở và di chuyển
- Tay đẩy có thể gấp được để tiết kiệm không gian chứa
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|520 - 700
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|60
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|70 - 180 / 7 - 18
|Áp lực tối đa (bar)
|220
|Công suất (kW)
|4,9
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|56
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|709 x 469 x 1000
Scope of supply
- Súng phun: Tiêu chuẩn
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 6, 250 bar
- Cần phun thép không gỉ: 840 mm
- Đầu phun Power nozzle
Thiết bị
- Hệ thống chống xoắn (AVS)
- Ngắt áp lực
- Bơm trục khủy với pít-tông tráng gốm sứ
Khu vực ứng dụng
- Vệ sinh xe cộ
- Vệ sinh các khu vực ngoài trời
- Vệ sinh phân xưởng
- Vệ sinh trạm dịch vụ
- Vệ sinh bể bơi