HD 7/18-4 Classic có động cơ ba pha hiệu suất cao và hoàn thành tất cả các công việc làm sạch cơ bản với lưu lượng nước 700 l/h. Các thành phần chất lượng cao đảm bảo độ tin cậy và độ bền tối đa. Máy thân thiện với dịch vụ và bảo trì thấp cho phép tiếp cận hoàn hảo vào tất cả các thành phần quan trọng. Thời gian làm sạch giảm đảm bảo mức lợi nhuận cao với kết quả làm sạch hoàn hảo. Máy có tính năng hoạt động trực quan và do đó đặc biệt thân thiện với người dùng. Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng thấp cũng góp phần vào việc xử lý đơn giản máy phun rửa áp lực cao. Không gian lưu trữ rộng rãi được cung cấp cho ống phun, đầu phun và các phụ kiện khác.