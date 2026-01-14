Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 10/25-4 S với ổ đĩa ba pha mang lại sự tiện lợi cao và công suất ấn tượng 250 bar, với lưu lượng dòng chảy tối đa 1.000 l/h. Với thiết kế kiểu dáng dựng thẳng đứng, máy cần ít không gian hơn các máy thông thường và dễ điều động hơn, đặc biệt là xung quanh chướng ngại vật. Điều này còn được hỗ trợ bởi bánh xe lớn, có ty buộc cao su, giúp máy vận chuyển dễ dàng, ngay cả trên địa hình gồ ghề. Các phụ kiện không sử dụng có thể cất vào ngăn riêng để không bị thất lạc. Các cải tiến mới đảm bảo vận hành dễ dàng, và tiết kiệm thời gian cài đặt, tháo dỡ: súng cao áp EASY!Force sử dụng lực phản hồi của tia áp suất cao để giảm lực giữ xuống 0, EASY!Lock nhanh- nhả ốc vít giúp xử lý nhanh hơn năm lần so với các kết nối vít thông thường, mà không làm giảm đi bất kỳ độ bền hoặc tuổi thọ nào. 10/25-4 S được thiết kế để sử dụng hàng ngày trong các điều kiện khắc nghiệt. Đầu xi lanh bằng đồng thau chống chất tẩy rửa và các piston bằng thép không gỉ với ống bọc sứ đảm bảo tuổi thọ lâu dài.