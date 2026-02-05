Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 10/25-4 S đưa sự tiện dụng lên một tầm cao mới. Súng phun áp lực EASY!Force Advanced được thiết kế giúp cho việc sử dụng dễ dàng mà không cần bất kỳ lực giữ nào. Thân súng bằng thép không gỉ 1050 mm giúp tối ưu hóa hiệu suất. Bộ điều khiển servo cho phép người dùng kiểm soát áp suất và lượng nước trực tiếp trên tay cầm súng. Hệ thống hỗ trợ và đen LED hiển thị trạng thái làm việc được thiết kế thân thiện với người dùng. Bạn có thể tin tưởng vào chất lượng cao nhất và độ bền lâu nhất khi sử dụng sản phẩm của Kärcher, với việc chúng tôi sử dụng những vật liệu tốt nhất. Thiết kế bên trong máy là một hệ thống bơm dọc trục bền bỉ với các pít-tông bằng thép không gỉ và đầu xi-lanh bằng đồng thau. HD 10/25-4 S được điều khiển bởi động cơ tốc độ thấp 4 cực với hệ thống làm mát bằng không khí kết hợp với nước. Các giá đỡ bằng nhôm tích hợp giúp giảm trọng lượng và cung cấp một khung gầm nhẹ nhưng cứng. Thiết kế thẳng đứng, với động cơ và hệ thống bơm được lắp đặt theo chiều dọc, mang lại khả năng di chuyển tối đa trong thực tế. Thiết kế nhỏ gọn, tích hợp ngăn đựng phụ kiện thông minh và móc treo có thể điều chỉnh..