Máy làm sạch áp lực HD 10/25-4 S
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh K ä rcher HD 10/25-4 S mang lại chất lượng và hiệu suất làm sạch cao. Máy được thiết kế để làm việc một cách tiện lợi và có tính di động tối đa.
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 10/25-4 S đưa sự tiện dụng lên một tầm cao mới. Súng phun áp lực EASY!Force Advanced được thiết kế giúp cho việc sử dụng dễ dàng mà không cần bất kỳ lực giữ nào. Thân súng bằng thép không gỉ 1050 mm giúp tối ưu hóa hiệu suất. Bộ điều khiển servo cho phép người dùng kiểm soát áp suất và lượng nước trực tiếp trên tay cầm súng. Hệ thống hỗ trợ và đen LED hiển thị trạng thái làm việc được thiết kế thân thiện với người dùng. Bạn có thể tin tưởng vào chất lượng cao nhất và độ bền lâu nhất khi sử dụng sản phẩm của Kärcher, với việc chúng tôi sử dụng những vật liệu tốt nhất. Thiết kế bên trong máy là một hệ thống bơm dọc trục bền bỉ với các pít-tông bằng thép không gỉ và đầu xi-lanh bằng đồng thau. HD 10/25-4 S được điều khiển bởi động cơ tốc độ thấp 4 cực với hệ thống làm mát bằng không khí kết hợp với nước. Các giá đỡ bằng nhôm tích hợp giúp giảm trọng lượng và cung cấp một khung gầm nhẹ nhưng cứng. Thiết kế thẳng đứng, với động cơ và hệ thống bơm được lắp đặt theo chiều dọc, mang lại khả năng di chuyển tối đa trong thực tế. Thiết kế nhỏ gọn, tích hợp ngăn đựng phụ kiện thông minh và móc treo có thể điều chỉnh..
Tính năng và ưu điểm
Khái niệm thiết kế thẳng đứng nhỏ gọn dựa trên sự sắp xếp theo chiều dọc của động cơ và hệ thống bơmNhỏ gọn và tiết kiệm không gian Cơ động và dễ dàng vận chuyển. Độ ổn định tối đa, đảm bảo độ vững chắc cho máy.
Động cơ tốc độ thấp 4 cực với hệ thống làm mát bằng không khí kết hợp với nước, hệ thống bơm mạnh mẽ với pít-tông bằng thép không gỉ và đầu xi-lanh bằng đồng thauTuổi thọ cao và chi phí bảo trì thấp. Hiệu suất và hiệu quả cao. Tính năng có thể tự hút và sử dụng nước với nhiệt độ lên tới 60°C.
Khái niệm bảo trì được thiết kế thông minh tạo điều kiện cho hoạt động nhanh chóng tại chỗVạch hiển thị mức dầu bôi trơn tiện lợi và lỗ xả dầu tích hợp trên khung máy. Thiết kế theo từng mô-đun, bao gồm hệ thống bơm, động cơ và bộ điều khiển.
Hệ thống hỗ trợ và dèn LED hiển thị trạng thái
- Hệ thống điện tử tích hợp để kiểm soát máy.
- Chức năng tự động ngắt trong trường hợp điện áp không ổn định
- Tự động tắt máy khi rò rỉ điện hoặc rơt pha
Phụ kiện đa dạng với kết nối EASY!Lock
- Áp suất và lưu lượng nước có thể được điều chỉnh trên bộ điều khiển servo được đặt giữa thân phun và báng súng.
- Báng súng EASY!Force Advanced giúp người dùng không mệt mỏi với không có bất kỳ phản lực nào
- Thân súng bằng thép không gỉ 1050 mm có thể xoay được
Bộ phụ kiện và phụ tùng toàn diện
- Ngăn chứa dụng cụ
- Móc treo có thể điều chỉnh, ví dụ: để lưu trữ thân súng thứ hai hoặc cáp điện.
- Vị trí lưu trữ dây phun áp lực cao
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|376 / 424
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|500 - 1000
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|60
|Áp lực vận hành (bar)
|80 - 250
|Áp lực tối đa (bar)
|280
|Công suất (kW)
|8,8
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Loại béc phun tiêu chuẩn
|047
|Đầu cấp nước vào
|1″
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|69,8
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|78,05
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force Advanced
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Loại dây phun áp lực cao: Chất lượng cao
- Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 8.315 bar
- Thân súng.: 1050 mm
- Đầu phun Power nozzle
- Điều khiển tự động
Thiết bị
- Mô-tơ ba pha bốn cực làm mát bằng không khí và nước
- Bơm hướng trục ba pít-tông: Pít-tông thép không gỉ
- Ngắt áp lực
- Màng lọc nước mịn tích hợp
- Hệ thống bảo vệ mô-tơ điện tử có màn hình LED
- Kính thăm dầu
- Đầu nước vào bằng đồng thau
Khu vực ứng dụng
- Làm sạch các loại đầu kéo, máy móc, dụng cụ trong nông nghiệp
- Làm sạch máy móc, thiết bị trên công trường như máy trộn xi măng, giàn giáo, máy xúc, máy đào hoặc máy bơm bê tông
- Làm sạch máy móc sản xuất trong công nghiệp như sản xuất thực phẩm hoặc trong lĩnh vực sản xuất
- Làm sạch các phương tiện trong lĩnh vực vận tải như xe tải, tàu thủy, máy bay hay xe buýt
- Làm sạch các không gian chung như quảng trường công cộng, đường xá, đài phun nước hoặc bãi đỗ xe