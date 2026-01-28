Máy làm sạch áp lực HDS 6/14 C
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng một pha với chế độ eco!efficiency, vận hành 1 nút, bình chứa tích hợp, súng Easy Press kèm Softgrip, bộ điều chỉnh áp lực/lưu lượng nước tự động liên tục, v.v…
Dòng máy phun rửa áp lực cao nước nóng thế hệ mới của Kacher có áp lực cao dòng nước lạnh , nổi bật với độ bền đặc biệt khiến thiết bị có thể được định dạng riêng biệt. Điều này có nghĩa khách hàng chỉ phải trả cho những tính năng thực sự cần thiết. Chi tiết của thiết bị có thể được bổ sung theo yêu cầu. Các đặc trưng của thiết bị bao gồm: phiên bản dòng nước nóng có thể vận hành ở nhiệt độ xả tối đa là 85°C. Vỏ ngoài bằng thép chống gỉ giúp làm sạch hữu hiệu các bề mặt nhạy cảm. Van an toàn giúp tăng tuổi thọ sản phẩm. Bảo vệ quá trình chạy thử. Chất làm mềm nước cho nguồn nước nóng đặc biệt. Bộ đếm giờ vận hành để bảo dưỡng hiệu quả. Lựa chọn ống hút chất tẩy đơn hoặc kép để sử dụng trong áp suất thấp hoặc cao. Nhờ trang bị thêm nhiều phụ kiện, điểm nối được lắp đặt chuyên dụng để phù hợp công việc vệ sinh khác nhau. Bộ điều khiển từ xa đa dạng, hệ thống ống dẫn đều thích hợp. Một thiết bị thật độc lập!
Tính năng và ưu điểm
Hiệu quảChế độ hiệu quả - kinh tế và thân thiện với môi trường, ngay cả trong thời gian sử dụng kéo dài. Giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và khoảng 20% khí thải CO₂ Bộ phun hóa chất định lượng kết hợp với tính năng súc rửa đường ống
Dễ sử dụngVận hành với công tắc đơn kích thước lớn, dễ quan sát Miệng thùng chứa lớn tích hợp máng đổ. Bình hóa chất bảo dưỡng hệ thống có thể thay thế dễ dàng từ bên ngoài.
Cất đặtNgăn phụ kiện có khóa để chứa vòi phun, dụng cụ đồ nghề, v.v… Thiết kế móc treo dây điện nguồn và dây áp lực Kết hợp giá đỡ ống phun giúp máy dễ dàng di chuyển
Ổn định
- Hệ thống giảm xóc mềm (SDS) giúp cân bằng rung động do áp suất đạt tối đa trong hệ thống áp lực cao.
- Bộ lọc nước cấp bảo vệ bơm tránh hư hỏng
- Hệ thống làm mềm bằng nước giúp bảo vệ các cuộn dây nóng chống lại các tác hại vôi hóa.
Tính cơ động
- Với những bánh xe cỡ lớn và bánh xe con lăn dẫn hướng
- Tay cầm lớn trên khung máy
- Giá nghiêng tích hợp để vượt qua được các chướng ngại vật như bậc cầu thang và gờ đá mà không mất sức.
Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock.
- Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force
- Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|240 - 560
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Nhiệt độ tối đa (nhiệt độ nạp 12°C) (°C)
|Tối đa 80
|Công suất (kW)
|3,6
|lượng tiêu thụ dầu đốt theo chế độ eco!efficiency (Kg/h)
|2,8
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Bình nhiên liệu (l)
|15
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|100
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|108,691
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force Advanced
- Thân súng.: 1050 mm
- Đầu phun Power nozzle
Thiết bị
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 6, 250 bar
- Hệ thống giảm xóc mềm (SDS)
- Ngắt áp lực
- Bình chứa nhiên liệu và chất tẩy tích hợp
Khu vực ứng dụng
- Vệ sinh xe cộ
- Vệ sinh thiết bị và máy móc
- Vệ sinh phân xưởng
- Vệ sinh các khu vực ngoài trời
- Vệ sinh trạm dịch vụ
- Vệ sinh mặt tiền
- Vệ sinh bể bơi
- Vệ sinh dụng cụ thể thao
- Vệ sinh dây chuyền sản xuất
- Vệ sinh hệ thống sản xuất