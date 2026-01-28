Dòng máy phun rửa áp lực cao nước nóng thế hệ mới của Kacher có áp lực cao dòng nước lạnh , nổi bật với độ bền đặc biệt khiến thiết bị có thể được định dạng riêng biệt. Điều này có nghĩa khách hàng chỉ phải trả cho những tính năng thực sự cần thiết. Chi tiết của thiết bị có thể được bổ sung theo yêu cầu. Các đặc trưng của thiết bị bao gồm: phiên bản dòng nước nóng có thể vận hành ở nhiệt độ xả tối đa là 85°C. Vỏ ngoài bằng thép chống gỉ giúp làm sạch hữu hiệu các bề mặt nhạy cảm. Van an toàn giúp tăng tuổi thọ sản phẩm. Bảo vệ quá trình chạy thử. Chất làm mềm nước cho nguồn nước nóng đặc biệt. Bộ đếm giờ vận hành để bảo dưỡng hiệu quả. Lựa chọn ống hút chất tẩy đơn hoặc kép để sử dụng trong áp suất thấp hoặc cao. Nhờ trang bị thêm nhiều phụ kiện, điểm nối được lắp đặt chuyên dụng để phù hợp công việc vệ sinh khác nhau. Bộ điều khiển từ xa đa dạng, hệ thống ống dẫn đều thích hợp. Một thiết bị thật độc lập!