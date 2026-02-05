Máy làm sạch áp lực HDS 8/18-4 C
Tính năng và ưu điểm
Hiệu quả cao
- Chế độ hiệu quả - kinh tế và thân thiện với môi trường, ngay cả trong thời gian sử dụng kéo dài.
- Giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và khoảng 20% khí thải CO₂
Phụ kiện đa dạng với kết nối EASY!Lock
- Báng súng EASY!Force Advanced giúp người dùng không mệt mỏi với không có bất kỳ phản lực nào
- Áp suất và lưu lượng nước có thể được điều chỉnh trên bộ điều khiển servo được đặt giữa thân phun và báng súng.
- Thân súng bằng thép không gỉ 1050 mm có thể xoay được
An toàn vận hành
- Bộ lọc nước dễ dàng tiếp cận giúp bảo vệ bơm khỏi các hạt bụi bẩn trong nước.
- Các van an toàn, bảo vệ chống thiếu nước và nhiên liệu đảm bảo khả năng vận hành của máy.
Ổn định
- Hệ thống làm mềm bằng nước giúp bảo vệ các cuộn dây nóng chống lại các tác hại vôi hóa.
- Hệ thống giảm xóc mềm (SDS) giúp cân bằng rung động do áp suất đạt tối đa trong hệ thống áp lực cao.
Nhiều không gian chứa phụ kiện được tích hợp vào máy.
- Thiết kế móc treo dây điện nguồn và dây áp lực
- Tích hợp khoang chứa đầu phun
- Kết hợp giá đỡ ống phun giúp máy dễ dàng di chuyển
Liều lượng chất tẩy rửa
- Bộ phun hóa chất định lượng kết hợp với tính năng súc rửa đường ống
- Miệng thùng chứa lớn tích hợp máng đổ.
Khái niệm lưu động
- Thiết kế bánh xe cao su kích thước lớn và bánh xe con lăn dẫn hướng
- Giá nghiêng tích hợp để vượt qua được các chướng ngại vật như bậc cầu thang và gờ đá mà không mất sức.
- Tay đẩy giúp vận chuyển và điều động dễ dàng.
Bộ điều khiển dễ sử dụng
- Vận hành với công tắc đơn kích thước lớn, dễ quan sát
Thông số kỹ thuật

|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|300 - 800
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Áp lực tối đa (bar)
|220
|Nhiệt độ tối đa (nhiệt độ nạp 12°C) (°C)
|Tối thiểu 80 - Tối đa 155
|Công suất (kW)
|6
|lượng tiêu thụ dầu đốt theo chế độ eco!efficiency (Kg/h)
|4,2
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Loại béc phun tiêu chuẩn
|025
|Bình nhiên liệu (l)
|15
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|119,4
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|131,187
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force Advanced
- Thân súng.: 1050 mm
- Đầu phun Power nozzle
- Điều khiển tự động
Thiết bị
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Hệ thống giảm xóc mềm (SDS)
- Ngắt áp lực
Khu vực ứng dụng
- Vệ sinh xe cộ
- Vệ sinh thiết bị và máy móc
- Vệ sinh phân xưởng
- Vệ sinh các khu vực ngoài trời
- Vệ sinh trạm dịch vụ
- Vệ sinh mặt tiền
- Vệ sinh bể bơi
- Vệ sinh dụng cụ thể thao
- Vệ sinh dây chuyền sản xuất
- Vệ sinh hệ thống sản xuất