Áp suất tối đa, tốc độ dòng chảy tối đa. Máy phun rửa áp lực cao nước nóng HDS 10/20-4 M là máy mạnh nhất trong phân khúc trung cấp của Kärcher. Chế độ eco!efficiency sáng tạo cũng như bộ định lượng chất làm sạch chính xác và kỹ thuật đầu đốt được tối ưu hóa giúp giảm ô nhiễm môi trường và cũng mang lại lợi ích cho ví tiền của bạn, trong khi công nghệ vòi phun được cấp bằng sáng chế, piston gốm, quạt gió turbo cũng như hiệu suất bơm tuyệt vời đảm bảo tốt nhất kết quả làm sạch toàn diện. Khả năng vận hành của máy phun xịt áp lực cao, được đặc trưng bởi bảng điều khiển trực quan, màn hình LED, cũng như khái niệm di động thông minh giúp việc xử lý máy và vận chuyển máy cực kỳ dễ dàng cũng là điều tối ưu. Hơn nữa, tất cả công việc bảo trì và bảo dưỡng cũng đơn giản vì tất cả các thành phần đều có thể dễ dàng tiếp cận và dữ liệu vận hành có thể được kích hoạt dễ dàng bất cứ lúc nào.