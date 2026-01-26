Máy làm sạch áp lực HDS 10/20-4 M
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng dòng trung và cao cấp mới không chỉ thực hiện được những công việc phun rửa hàng đầu, mà còn cực kỳ mạnh mẽ và vận hành hết sức đơn giản. Chế độ eco!efficiency độc đáo của Kärcher khiến dòng máy trở nên vô địch. Khi cài đặt ở chế độ này, máy sẽ tự động vận hành với khoảng nhiệt độ kinh tế nhất. Điều này không chỉ tiết kiệm được chi phí vận hành mà còn thân thiện với môi trường.
Áp suất tối đa, tốc độ dòng chảy tối đa. Máy phun rửa áp lực cao nước nóng HDS 10/20-4 M là máy mạnh nhất trong phân khúc trung cấp của Kärcher. Chế độ eco!efficiency sáng tạo cũng như bộ định lượng chất làm sạch chính xác và kỹ thuật đầu đốt được tối ưu hóa giúp giảm ô nhiễm môi trường và cũng mang lại lợi ích cho ví tiền của bạn, trong khi công nghệ vòi phun được cấp bằng sáng chế, piston gốm, quạt gió turbo cũng như hiệu suất bơm tuyệt vời đảm bảo tốt nhất kết quả làm sạch toàn diện. Khả năng vận hành của máy phun xịt áp lực cao, được đặc trưng bởi bảng điều khiển trực quan, màn hình LED, cũng như khái niệm di động thông minh giúp việc xử lý máy và vận chuyển máy cực kỳ dễ dàng cũng là điều tối ưu. Hơn nữa, tất cả công việc bảo trì và bảo dưỡng cũng đơn giản vì tất cả các thành phần đều có thể dễ dàng tiếp cận và dữ liệu vận hành có thể được kích hoạt dễ dàng bất cứ lúc nào.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu quảChế độ tiết kiệm, máy vận hành ở khoảng nhiệt độ hiệu quả nhất (60°C) với lưu lượng nước đạt mức tối đa. Chu kỳ đầu đốt được tối ưu hóa để giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu xuống khoảng 20 phần trăm so với chế độ vận hành hết tải.
Hiệu quả tối đaCông nghệ đốt hiệu quả cao đã được thử nghiệm và kiểm chứng Động cơ điện 4 cực từ với bơm hướng trục 3 pít-tông Mô tơ làm mát bằng nước ứng dụng cho nhu cầu công việc liên tục và điều kiện khó khăn hơn
An toàn vận hànhBộ lọc nước cấp tích hợp cỡ lớn cung cấp bảo vệ bơm áp lực tối đa những cặn bẩn lẫn trong nước cấp. Tích hợp bộ điều khiển cảm biến nhiệt độ nhiên liệu đốt để tắt động cơ khi nhiệt độ khí thải vượt quá 300 C Hệ thống giảm xóc mềm (SDS) giúp cân bằng rung động do áp suất đạt tối đa trong hệ thống áp lực cao.
Cất đặt
- Khoang chứa rộng rãi và an toàn cho hộp số phụ kiện và binh chứa hóa chất
- Thiết kế móc treo dây điện nguồn và dây áp lực
Khái niệm lưu động
- Thiết kế bánh xe cao su kích thước lớn và bánh xe con lăn dẫn hướng
- Giá nghiêng tích hợp để vượt chướng ngại vật không tốn sức.
Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock.
- Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force
- Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|500 - 1000
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Nhiệt độ tối đa (nhiệt độ nạp 12°C) (°C)
|Tối thiểu 80 - Tối đa 155
|Công suất (kW)
|7,8
|lượng tiêu thụ dầu đốt theo chế độ eco!efficiency (Kg/h)
|5,1
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Bình nhiên liệu (l)
|25
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|168
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|180,033
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force Advanced
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Loại dây phun áp lực cao: Tuổi thọ kéo dài
- Thân súng.: 1050 mm
- Đầu phun Power nozzle
- Điều khiển tự động
Thiết bị
- Chức năng làm sạch: Thùng 20 + 10 l
- ANTI!Twist
- Các bình chất tẩy, chất chống vôi hóa và nhiên liệu có thể nạp đầy từ bên ngoài
- Thanh điều khiển có đèn hiển thị
- Ngắt áp lực
- Phích cắm đảo cực (3 pha)
- Bộ điều khiển vận hành điện tử có màn hình LED
- Hai bình hóa chất
- Bảo vệ vận hành không tải
Khu vực ứng dụng
- Vệ sinh xe cộ
- Vệ sinh thiết bị và máy móc
- Vệ sinh phân xưởng
- Vệ sinh các khu vực ngoài trời
- Vệ sinh trạm dịch vụ
- Vệ sinh mặt tiền
- Vệ sinh bể bơi
- Vệ sinh dụng cụ thể thao
- Vệ sinh dây chuyền sản xuất
- Vệ sinh hệ thống sản xuất