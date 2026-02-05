Dòng máy phun rửa áp lực cao nước nóng hạng trung và cao cấp có áp lực cao dòng nước nóng gây ấn tượng với 6 tính năng chính: 1. Bảo vệ môi trường. Hiệu quả hơn với chế độ eco!efficiency, công tắc kiểm soát độ cứng của nước, quạt turbo, bộ định lượng chất tẩy chính xác, công nghệ đốt cháy ưu việt và bơm hiệu suất cao. 2. Thân thiện với người dùng nhờ bảng điều khiển trung tâm được sắp xếp rõ ràng, kẹp giữ vòi phun, màn hình LED, guồng ống ma sát thấp gồm ống dài 20m giúp xoay 180⁰. 3. Hiệu suất vệ sinh hiệu quả nhờ công nghệ vòi phun được cấp bằng sáng chế, pít tông tráng men, quạt turbo cũng như bơm hiệu suất cao. Phụ kiện được tối ưu hóa cho các ứng dụng chuyên dụng, và được thiết kế để đáp ứng chính xác yêu cầu làm sạch toàn diện của khách hàng. 4. Tính lưu động. Tính lưu động đặc trưng với bánh xe nhỏ, bánh hơi lớn, tay cầm công thái học, các điểm thao tác với máy xúc, đai buộc và đường ray có rãnh giúp bảo đảm tính lưu động tối đa. 5. Độ tin cậy được bảo đảm nhờ bộ giám sát khí xả, khung gầm bền, mạnh mẽ, chống ăn mòn, hệ thống bảo vệ thiết bị, bơm hướng trục ba pít tông với pít tông tráng men, cửa xả chịu nhiệt, ống xoắn gia nhiệt bằng thép không gỉ... 6. Dịch vụ thân thiện. Dễ dàng tiếp cận các bộ phận cần sửa chữa và dịch vụ ngắt để tìm dữ liệu vận hành vào bất cứ lúc nào nhằm mục đích xử lí sự cố