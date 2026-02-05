Máy làm sạch áp lực HDS 10/20-4 M Classic
Máy phun rửa nước nóng áp lực cao hạng trung và cao cấp của Kacher không chỉ thực hiện nhiệm vụ vệ sinh mà còn hết sức bền và dễ vận hành. Chế độ ECO mới, duy nhất có ở KÄRCHER khiến thiết bị này trở thành một trong những thiết bị tuyệt vời nhất. Khi được thiết lập chế độ ECO, thiết bị vận hành tự động trong nhiệt độ giúp tiết kiệm điện năng và chi phí vận hành, thân thiện với môi trường.
Dòng máy phun rửa áp lực cao nước nóng hạng trung và cao cấp có áp lực cao dòng nước nóng gây ấn tượng với 6 tính năng chính: 1. Bảo vệ môi trường. Hiệu quả hơn với chế độ eco!efficiency, công tắc kiểm soát độ cứng của nước, quạt turbo, bộ định lượng chất tẩy chính xác, công nghệ đốt cháy ưu việt và bơm hiệu suất cao. 2. Thân thiện với người dùng nhờ bảng điều khiển trung tâm được sắp xếp rõ ràng, kẹp giữ vòi phun, màn hình LED, guồng ống ma sát thấp gồm ống dài 20m giúp xoay 180⁰. 3. Hiệu suất vệ sinh hiệu quả nhờ công nghệ vòi phun được cấp bằng sáng chế, pít tông tráng men, quạt turbo cũng như bơm hiệu suất cao. Phụ kiện được tối ưu hóa cho các ứng dụng chuyên dụng, và được thiết kế để đáp ứng chính xác yêu cầu làm sạch toàn diện của khách hàng. 4. Tính lưu động. Tính lưu động đặc trưng với bánh xe nhỏ, bánh hơi lớn, tay cầm công thái học, các điểm thao tác với máy xúc, đai buộc và đường ray có rãnh giúp bảo đảm tính lưu động tối đa. 5. Độ tin cậy được bảo đảm nhờ bộ giám sát khí xả, khung gầm bền, mạnh mẽ, chống ăn mòn, hệ thống bảo vệ thiết bị, bơm hướng trục ba pít tông với pít tông tráng men, cửa xả chịu nhiệt, ống xoắn gia nhiệt bằng thép không gỉ... 6. Dịch vụ thân thiện. Dễ dàng tiếp cận các bộ phận cần sửa chữa và dịch vụ ngắt để tìm dữ liệu vận hành vào bất cứ lúc nào nhằm mục đích xử lí sự cố
Tính năng và ưu điểm
Hiệu quảChế độ tiết kiệm, máy vận hành ở khoảng nhiệt độ hiệu quả nhất (60°C) với lưu lượng nước đạt mức tối đa. Chu kỳ đầu đốt được tối ưu hóa để giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu xuống khoảng 20 phần trăm so với chế độ vận hành hết tải.
Hiệu quả tối đaCông nghệ đốt hiệu quả cao đã được thử nghiệm và kiểm chứng Động cơ điện 4 cực từ với bơm hướng trục 3 pít-tông Mô tơ làm mát bằng nước ứng dụng cho nhu cầu công việc liên tục và điều kiện khó khăn hơn
An toàn vận hànhBộ lọc nước cấp tích hợp cỡ lớn cung cấp bảo vệ bơm áp lực tối đa những cặn bẩn lẫn trong nước cấp. Tích hợp bộ điều khiển cảm biến nhiệt độ nhiên liệu đốt để tắt động cơ khi nhiệt độ khí thải vượt quá 300 C Hệ thống giảm xóc mềm (SDS) giúp cân bằng rung động do áp suất đạt tối đa trong hệ thống áp lực cao.
Cất đặt
- Khoang chứa rộng rãi và an toàn cho hộp số phụ kiện và binh chứa hóa chất
- Thiết kế móc treo dây điện nguồn và dây áp lực
Khái niệm lưu động
- Thiết kế bánh xe cao su kích thước lớn và bánh xe con lăn dẫn hướng
- Giá nghiêng tích hợp để vượt chướng ngại vật không tốn sức.
Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock.
- Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force
- Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|500 - 1000
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Nhiệt độ tối đa (nhiệt độ nạp 12°C) (°C)
|Tối thiểu 80 - Tối đa 155
|Công suất (kW)
|7,8
|lượng tiêu thụ dầu đốt theo chế độ eco!efficiency (Kg/h)
|5,1
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Bình nhiên liệu (l)
|25
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|167,3
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|179,3
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force Advanced
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Loại dây phun áp lực cao: Tuổi thọ kéo dài
- Thân súng.: 1050 mm
- Đầu phun Power nozzle
Thiết bị
- Chức năng làm sạch: Thùng 20 + 10 l
- ANTI!Twist
- Các bình chất tẩy, chất chống vôi hóa và nhiên liệu có thể nạp đầy từ bên ngoài
- Thanh điều khiển có đèn hiển thị
- Ngắt áp lực
- Phích cắm đảo cực (3 pha)
- Bộ điều khiển vận hành điện tử có màn hình LED
- Hai bình hóa chất
- Bảo vệ vận hành không tải
Khu vực ứng dụng
- Vệ sinh xe cộ
- Vệ sinh thiết bị và máy móc
- Vệ sinh phân xưởng
- Vệ sinh trạm dịch vụ
- Vệ sinh mặt tiền
- Vệ sinh bể bơi
- Vệ sinh hệ thống sản xuất
- Vệ sinh dây chuyền sản xuất
- Vệ sinh dụng cụ thể thao