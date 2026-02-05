HDS 10/21-4 M là một trong những máy phun rửa áp lực cao nước nóng mạnh mẽ nhất trong phân khúc tầm trung và cũng gây ấn tượng với thiết kế công thái học tinh tế và mức độ thân thiện với người dùng cao. Động cơ điện 4 cực, tốc độ thấp và làm mát bằng nước, bơm trục 3 piston mạnh mẽ với piston gốm và chế độ eco!efficiency tiết kiệm đồng thời đảm bảo hiệu suất tối đa và hoạt động đáng tin cậy, tiết kiệm. Súng phun áp lực cao EASY!Force Advanced tiết kiệm năng lượng với bộ điều khiển servo và cần phun dài 1050 mm với công nghệ đầu phun được cấp bằng sáng chế, cũng như các kết nối nhanh EASY!Lock cũng được trang bị tiêu chuẩn để làm việc không mệt mỏi và tiết kiệm thời gian. Nhiều chi tiết của thiết bị và hiệu suất khác cũng rất ấn tượng, chẳng hạn như kỹ thuật đốt tối ưu hóa, 2 hộc chứa chất tẩy rửa, thiết kế di động tiện lợi, công nghệ an toàn toàn diện, thao tác đơn giản chỉ với một công tắc hoặc các tùy chọn lưu trữ phụ kiện thông minh.