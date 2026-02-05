Máy làm sạch áp lực HDS 10/21-4 M
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng dòng super class với động cơ điện 4 cực làm mát bằng nước, tốc độ chậm, bơm trục 3 piston mạnh mẽ và 2 hộc chứa chất tẩy rửa.
HDS 10/21-4 M là một trong những máy phun rửa áp lực cao nước nóng mạnh mẽ nhất trong phân khúc tầm trung và cũng gây ấn tượng với thiết kế công thái học tinh tế và mức độ thân thiện với người dùng cao. Động cơ điện 4 cực, tốc độ thấp và làm mát bằng nước, bơm trục 3 piston mạnh mẽ với piston gốm và chế độ eco!efficiency tiết kiệm đồng thời đảm bảo hiệu suất tối đa và hoạt động đáng tin cậy, tiết kiệm. Súng phun áp lực cao EASY!Force Advanced tiết kiệm năng lượng với bộ điều khiển servo và cần phun dài 1050 mm với công nghệ đầu phun được cấp bằng sáng chế, cũng như các kết nối nhanh EASY!Lock cũng được trang bị tiêu chuẩn để làm việc không mệt mỏi và tiết kiệm thời gian. Nhiều chi tiết của thiết bị và hiệu suất khác cũng rất ấn tượng, chẳng hạn như kỹ thuật đốt tối ưu hóa, 2 hộc chứa chất tẩy rửa, thiết kế di động tiện lợi, công nghệ an toàn toàn diện, thao tác đơn giản chỉ với một công tắc hoặc các tùy chọn lưu trữ phụ kiện thông minh.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu quả caoChế độ tiết kiệm, máy vận hành ở khoảng nhiệt độ hiệu quả nhất (60°C) với lưu lượng nước đạt mức tối đa. Chu kỳ đầu đốt được tối ưu hóa để giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu xuống khoảng 20 phần trăm so với chế độ vận hành hết tải.
Phụ kiện đa dạng với kết nối EASY!LockBáng súng EASY!Force Advanced giúp người dùng không mệt mỏi với không có bất kỳ phản lực nào Áp suất và lưu lượng nước có thể được điều chỉnh trên bộ điều khiển servo được đặt giữa thân phun và báng súng. Thân súng bằng thép không gỉ 1050 mm có thể xoay được
Hiệu quả tối đaCông nghệ đốt "Sản xuất tại Đức" hiệu quả cao, đã được kiểm chứng. Động cơ điện 4 cực từ với bơm hướng trục 3 pít-tông Mô tơ làm mát bằng nước ứng dụng cho nhu cầu công việc liên tục và điều kiện khó khăn hơn
An toàn vận hành
- Bộ lọc nước dễ dàng tiếp cận giúp bảo vệ bơm khỏi các hạt bụi bẩn trong nước.
- Các van an toàn, bảo vệ chống thiếu nước và nhiên liệu đảm bảo khả năng vận hành của máy.
- Hệ thống giảm xóc mềm (SDS) giúp cân bằng rung động do áp suất đạt tối đa trong hệ thống áp lực cao.
Nhiều không gian chứa phụ kiện được tích hợp vào máy.
- Ngăn chứa tích hợp cho toàn bộ phụ kiện. Bao gồm 2 móc treo cho ống hút và dây điện.
- Ngăn chứa rộng rải cho bình hóa chất, găng tay và dụng cụ đồ nghề
Liều lượng chất tẩy rửa
- Dễ dàng chuyển đổi giữa các bình hóa chất
- Bộ phun hóa chất định lượng kết hợp với tính năng súc rửa đường ống
Khái niệm lưu động
- Thiết kế bánh xe cao su kích thước lớn và bánh xe con lăn dẫn hướng
- Giá nghiêng tích hợp để vượt chướng ngại vật không tốn sức.
- Tay đẩy giúp vận chuyển và điều động dễ dàng.
Bộ điều khiển dễ sử dụng
- Một công tắc cho tất cả các chức năng của thiết bị.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|500 - 1000
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Nhiệt độ tối đa (nhiệt độ nạp 12°C) (°C)
|Tối thiểu 80 - Tối đa 155
|Công suất (kW)
|8
|lượng tiêu thụ dầu đốt theo chế độ eco!efficiency (Kg/h)
|5,8
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Bình nhiên liệu (l)
|25
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|160,2
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|170,054
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force Advanced
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Loại dây phun áp lực cao: Tuổi thọ kéo dài
- Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 8.400 bar
- Thân súng.: 1050 mm
- Đầu phun Power nozzle
- Điều khiển tự động
Thiết bị
- Chức năng làm sạch: Thùng 20 + 10 l
- ANTI!Twist
- Các bình chất tẩy, chất chống vôi hóa và nhiên liệu có thể nạp đầy từ bên ngoài
- Thanh điều khiển có đèn hiển thị
- Ngắt áp lực
- Phích cắm đảo cực (3 pha)
- Hai bình hóa chất
- Bảo vệ vận hành không tải
Videos
Khu vực ứng dụng
- Vệ sinh xe cộ
- Vệ sinh thiết bị và máy móc
- Vệ sinh phân xưởng
- Vệ sinh các khu vực ngoài trời
- Vệ sinh trạm dịch vụ
- Vệ sinh mặt tiền
- Vệ sinh bể bơi
- Vệ sinh dụng cụ thể thao
- Vệ sinh dây chuyền sản xuất
- Vệ sinh hệ thống sản xuất