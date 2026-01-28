Hạn chế tiêu hao tài nguyên nhưng vô cùng mạnh mẽ: máy phun rửa áp lực cao nước nóng HDS E 8 / 16-4 M được cải tiến cung cấp công suất làm nóng 24 kW và nhiệt độ làm việc cao tối đa 85°C. Cách nhiệt nồi hơi của máy được cải tiến làm tăng hiệu quả làm nóng bằng điện giúp giảm 40% mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ. Khi chế độ eco!efficiency được kích hoạt, bộ làm sạch áp lực cao sẽ tự động chuyển sang hoạt động ở 60°C, hoàn toàn hiệu quả cho hầu hết các yêu cầu làm sạch. Tuy nhiên, nếu cần loại bỏ bụi bẩn và nhờn, nên sử dụng ở nhiệt độ tối đa. Với điều khiển Servo, có thể dễ dàng duy trì nhiệt độ lên tới 70°C, ngay cả khi hoạt động liên tục. Các chi tiết cải tiến khác như súng phun áp lực cao EASY! Force, cũng như khóa khớp nhanh EASY! Lock giúp việc thiết lập và tháo dỡ nhanh hơn năm lần thông thường.