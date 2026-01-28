Máy làm sạch áp lực HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Loại máy HDS-E 8/16-4M với nồi hơi điện là thiết bị lý tưởng để sử dụng ở những nơi có lượng khí thải vượt mức. Nhờ lớp cách nhiệt nồi hơi độc đáo và chế độ eco!efficiency, thiết bị thực sự vừa hiệu quả vừa thân thiện với môi trường.
Hạn chế tiêu hao tài nguyên nhưng vô cùng mạnh mẽ: máy phun rửa áp lực cao nước nóng HDS E 8 / 16-4 M được cải tiến cung cấp công suất làm nóng 24 kW và nhiệt độ làm việc cao tối đa 85°C. Cách nhiệt nồi hơi của máy được cải tiến làm tăng hiệu quả làm nóng bằng điện giúp giảm 40% mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ. Khi chế độ eco!efficiency được kích hoạt, bộ làm sạch áp lực cao sẽ tự động chuyển sang hoạt động ở 60°C, hoàn toàn hiệu quả cho hầu hết các yêu cầu làm sạch. Tuy nhiên, nếu cần loại bỏ bụi bẩn và nhờn, nên sử dụng ở nhiệt độ tối đa. Với điều khiển Servo, có thể dễ dàng duy trì nhiệt độ lên tới 70°C, ngay cả khi hoạt động liên tục. Các chi tiết cải tiến khác như súng phun áp lực cao EASY! Force, cũng như khóa khớp nhanh EASY! Lock giúp việc thiết lập và tháo dỡ nhanh hơn năm lần thông thường.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu quả năng lượng cao, tiết kiệm chi phí đáng kể
- Vật liệu cách nhiệt tốt giúp tiết kiệm năng lượng đến 40 phần trăm ở chế độ máy nghỉ
- Chế độ làm việc hiệu quả
Nhiệt độ làm việc cao
- Thùng chứa nước cỡ lớn (tối đa 85°C).
- Lên đến 45°C khi hoạt động liên tục dưới mức đầy tải hoặc 70°C với Servo Control.
Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock.
- Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force
- Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.
Điều khiển tự động
- Chuyển đến các phụ kiện nhiệt độ nhiệt độ nước cao đáng kể
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|300 - 760
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Nhiệt độ tối đa (nhiệt độ nạp 12°C) (°C)
|Tối thiểu 45 - Tối đa 85
|Công suất (kW)
|29,5
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Công suất gia nhiệt (kW)
|24
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|122,1
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|133,796
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force Advanced
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 6, 250 bar
- Thân súng.: 1050 mm
- Đầu phun Power nozzle
Thiết bị
- Quá trình đun nóng không bức xạ
- Thanh điều khiển có đèn hiển thị
- Ngắt áp lực
- Hai bình hóa chất
- Điều khiển tự động
Khu vực ứng dụng
- Máy làm sạch áp lực cao nước nóng được làm nóng bằng điện để vận hành không có khí thải ở các khu vực trong nhà