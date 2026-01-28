Máy làm sạch áp lực HDS 12/18-4 S
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng dòng trung và cao cấp mới không chỉ phun rửa vô cùng tốt, mà còn cực kỳ mạnh mẽ và vận hành hết sức đơn giản. Chế độ ECO mới độc nhất của Kärcher. Khi vận hành ở chế độ này, thiết bị sẽ tự động vận hành với khoảng nhiệt độ kinh tế nhất. Điều này không chỉ tiết kiệm được chi phí vận hành mà còn thân thiện với môi trường.
HDS 12/18-4 S thiết bị khởi điểm này thuộc dòng máy phun rửa áp lực cao nước nóng Super của Kärcher được đặc trưng bởi tốc độ dòng nước cao, có nghĩa là nó thậm chí có thể được vận hành bằng ống phun thứ hai. Súng kích hoạt EASY! Force HD sử dụng lực giật của phản lực áp suất cao, do đó giảm lực giữ cho người điều khiển xuống 0. Máy làm sạch áp lực cao vận hành và vận chuyển trực quan, và nhờ chế độ eco!efficiency, kỹ thuật đầu đốt được tối ưu hóa và định lượng chất làm sạch chính xác, nó cũng có hiệu quả cao và thân thiện với môi trường. Công nghệ vòi phun đã được cấp bằng sáng chế, máy bơm hướng trục 3 piston với các piston bằng sứ và bộ thổi turbo, cùng với các tính năng khác, đảm bảo hiệu suất làm sạch vượt trội, đồng thời đảm bảo an toàn vận hành mọi lúc bằng cách giám sát khí thải chính xác. Khung gầm chắc chắn, chống ăn mòn cũng có thể chịu được các ứng dụng khó khăn một cách dễ dàng và được cấu tạo đơn giản và thuận tiện. Điều này cho phép dễ dàng tiếp cận vào tất cả các thành phần quan trọng và đảm bảo rằng dữ liệu hoạt động luôn có thể được truy xuất một cách dễ dàng.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu quả cao
- Chế độ tiết kiệm, máy vận hành ở khoảng nhiệt độ hiệu quả nhất (60°C) với lưu lượng nước đạt mức tối đa.
- Chu kỳ đầu đốt được tối ưu hóa để giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu xuống khoảng 20 phần trăm so với chế độ vận hành hết tải.
Ổn định
- Hệ thống giảm xóc mềm (SDS) giúp cân bằng rung động do áp suất đạt tối đa trong hệ thống áp lực cao.
- Bộ lọc nước lớn, tốt giúp bảo vệ đầu bơm khỏi tạp chất lẫn trong nước
- Có thể truy vấn thông số hoạt động của máy ( thời gian sử dụng và thời gian nghỉ của máy )
Hiệu quả tối đa
- Công nghệ đốt hiệu quả cao đã được thử nghiệm và kiểm chứng
- Động cơ điện 4 cực từ với bơm hướng trục 3 pít-tông
Cất đặt
- Ngăn chứa rộng rải cho bình hóa chất, găng tay và dụng cụ đồ nghề
- Thiết kế 2 vị trí đặt ống phun giúp vận hành dễ dàng cho người thuận tay trái hoặc tay phải
Liều lượng chất tẩy rửa
- Van chỉnh định lượng hóa chất đảm bảo tiết kiệm lượng hóa chất tiêu thụ
- Dễ dàng chuyển đổi giữa các bình hóa chất
- Ở vị trí 0, quá trình súc rửa sẽ diễn ra tự động.
Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock.
- Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force
- Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|600 - 1200
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Nhiệt độ tối đa (nhiệt độ nạp 12°C) (°C)
|Tối thiểu 80 - Tối đa 155
|lượng tiêu thụ dầu đốt theo chế độ eco!efficiency (Kg/h)
|6,2
|Công suất (kW)
|8,4
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Bình nhiên liệu (l)
|25
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|178
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|190
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force Advanced
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Loại dây phun áp lực cao: Tuổi thọ kéo dài
- Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 8.400 bar
- Thân súng.: 1050 mm
- Đầu phun Power nozzle
- Điều khiển tự động
Thiết bị
- Ngắt áp lực
- Vận hành 2 người dùng tùy chọn
- Phích cắm đảo cực (3 pha)
- Hệ thống giảm xóc mềm (SDS)
- Bộ điều khiển vận hành điện tử có màn hình LED
- Hai bình hóa chất
- Bảo vệ vận hành không tải
Videos
Khu vực ứng dụng
- Vệ sinh xe cộ
- Vệ sinh thiết bị và máy móc
- Vệ sinh phân xưởng
- Vệ sinh các khu vực ngoài trời
- Vệ sinh trạm dịch vụ
- Vệ sinh mặt tiền
- Vệ sinh bể bơi
- Vệ sinh dụng cụ thể thao
- Vệ sinh dây chuyền sản xuất
- Vệ sinh hệ thống sản xuất