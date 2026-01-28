HDS 12/18-4 S thiết bị khởi điểm này thuộc dòng máy phun rửa áp lực cao nước nóng Super của Kärcher được đặc trưng bởi tốc độ dòng nước cao, có nghĩa là nó thậm chí có thể được vận hành bằng ống phun thứ hai. Súng kích hoạt EASY! Force HD sử dụng lực giật của phản lực áp suất cao, do đó giảm lực giữ cho người điều khiển xuống 0. Máy làm sạch áp lực cao vận hành và vận chuyển trực quan, và nhờ chế độ eco!efficiency, kỹ thuật đầu đốt được tối ưu hóa và định lượng chất làm sạch chính xác, nó cũng có hiệu quả cao và thân thiện với môi trường. Công nghệ vòi phun đã được cấp bằng sáng chế, máy bơm hướng trục 3 piston với các piston bằng sứ và bộ thổi turbo, cùng với các tính năng khác, đảm bảo hiệu suất làm sạch vượt trội, đồng thời đảm bảo an toàn vận hành mọi lúc bằng cách giám sát khí thải chính xác. Khung gầm chắc chắn, chống ăn mòn cũng có thể chịu được các ứng dụng khó khăn một cách dễ dàng và được cấu tạo đơn giản và thuận tiện. Điều này cho phép dễ dàng tiếp cận vào tất cả các thành phần quan trọng và đảm bảo rằng dữ liệu hoạt động luôn có thể được truy xuất một cách dễ dàng.