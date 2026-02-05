Được trang bị tiêu chuẩn các bộ phận chất lượng cao, chẳng hạn như động cơ điện 4 cực làm mát bằng nước, tốc độ chậm, cũng như bơm trục 3 piston mạnh mẽ với piston gốm, máy phun rửa áp lực cao nước nóng HDS 12/18-4 S của Kärcher ghi điểm với độ tin cậy cao. Thêm vào đó, chiếc máy thuộc dòng super class này gây ấn tượng với người dùng nhờ khả năng xử lý dễ dàng với thao tác một nút trực quan, khoang chứa phụ kiện tiện dụng và súng phun áp lực cao EASY!Force Advanced tiết kiệm năng lượng với cần phun dài 1050 mm và bộ điều khiển servo. Hai bình chứa chất tẩy rửa với các tùy chọn định lượng chính xác, chế độ eco!efficiency tiết kiệm và công nghệ đốt tối ưu hóa cho phép các ứng dụng làm sạch rất tiết kiệm và hiệu quả. Công nghệ an toàn đã được chứng minh với bộ lọc nước, van an toàn, ống SDS và các tùy chọn chống đóng cặn được thiết kế kỹ lưỡng cũng bảo vệ hiệu quả các bộ phận và đảm bảo tính sẵn sàng đồng thời nâng cao tuổi thọ cao của máy.