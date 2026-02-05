Máy làm sạch áp lực HDS 13/20-4 S
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng dòng trung và cao cấp mới không chỉ thực hiện được những công việc phun rửa hàng đầu, mà còn cực kỳ mạnh mẽ và vận hành hết sức đơn giản. Chế độ ECO mới, độc đáo của Kärcher khiến dòng máy trở nên vô địch. Khi cài đặt ở chế độ này, máy sẽ tự động vận hành với khoảng nhiệt độ kinh tế nhất. Điều này không chỉ tiết kiệm được chi phí vận hành mà còn thân thiện với môi trường.
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng Kärcher: HDS 13/20-4 S là chiếc máy mạnh nhất mà chúng tôi cung cấp. Tốc độ dòng nước cao cho phép vận hành ống phun hai tia, đơn giản hóa và tăng tốc công việc. Súng áp lực cao EASY!Force HP sử dụng lực dội lại của tia áp lực cao để giảm lực giữ cho người điều khiển về 0. Máy phun xịt áp lực cao hoạt động rất hiệu quả và cũng mang lại kết quả làm sạch toàn diện ấn tượng nhờ nhiều tính năng cải tiến của thiết bị, chẳng hạn như chế độ eco!efficiency, công tắc dịch vụ để điều chỉnh độ cứng của nước, quạt gió tuabin, bộ định lượng chất làm sạch chính xác, kỹ thuật đầu đốt được tối ưu hóa , hiệu suất bơm cao và công nghệ vòi phun được cấp bằng sáng chế. Một điểm nổi bật khác là màn hình LED lớn có thể đọc thuận tiện mức đổ đầy nhiên liệu và chất làm sạch cũng như chăm sóc hệ thống bất cứ lúc nào. Ngoài ra, tính dễ sử dụng, khái niệm di động thông minh, cũng như dễ dàng tiếp cận vào tất cả các thành phần liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc xử lý, vận chuyển và dịch vụ cho người dùng.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu quả caoChế độ tiết kiệm, máy vận hành ở khoảng nhiệt độ hiệu quả nhất (60°C) với lưu lượng nước đạt mức tối đa. Chu kỳ đầu đốt được tối ưu hóa để giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu xuống khoảng 20 phần trăm so với chế độ vận hành hết tải.
Ổn địnhHệ thống giảm xóc mềm (SDS) giúp cân bằng rung động do áp suất đạt tối đa trong hệ thống áp lực cao. Bộ lọc nước lớn, tốt giúp bảo vệ đầu bơm khỏi tạp chất lẫn trong nước Có thể truy vấn thông số hoạt động của máy ( thời gian sử dụng và thời gian nghỉ của máy )
Hiệu quả tối đaCông nghệ đốt hiệu quả cao đã được thử nghiệm và kiểm chứng Động cơ điện 4 cực từ với bơm hướng trục 3 pít-tông Mô tơ làm mát bằng nước ứng dụng cho nhu cầu công việc liên tục và điều kiện khó khăn hơn
Cất đặt
- Ngăn chứa rộng rải cho bình hóa chất, găng tay và dụng cụ đồ nghề
- Thiết kế 2 vị trí đặt ống phun giúp vận hành dễ dàng cho người thuận tay trái hoặc tay phải
Liều lượng chất tẩy rửa
- Van chỉnh định lượng hóa chất đảm bảo tiết kiệm lượng hóa chất tiêu thụ
- Dễ dàng chuyển đổi giữa các bình hóa chất
- Ở vị trí 0, quá trình súc rửa sẽ diễn ra tự động.
Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock.
- Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force
- Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|600 - 1300
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Nhiệt độ tối đa (nhiệt độ nạp 12°C) (°C)
|Tối thiểu 80 - Tối đa 155
|lượng tiêu thụ dầu đốt theo chế độ eco!efficiency (Kg/h)
|6,6
|Công suất (kW)
|9,3
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Bình nhiên liệu (l)
|25
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|188,5
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|200,533
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force Advanced
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Loại dây phun áp lực cao: Tuổi thọ kéo dài
- Thân súng.: 1050 mm
- Đầu phun Power nozzle
- Điều khiển tự động
Thiết bị
- Ngắt áp lực
- Vận hành 2 người dùng tùy chọn
- Phích cắm đảo cực (3 pha)
- Hệ thống giảm xóc mềm (SDS)
- Bộ điều khiển vận hành điện tử có màn hình LED
- Hai bình hóa chất
- Bảo vệ vận hành không tải
Videos
Khu vực ứng dụng
- Vệ sinh xe cộ
- Vệ sinh thiết bị và máy móc
- Vệ sinh phân xưởng
- Vệ sinh các khu vực ngoài trời
- Vệ sinh trạm dịch vụ
- Vệ sinh mặt tiền
- Vệ sinh bể bơi
- Vệ sinh dụng cụ thể thao
- Vệ sinh dây chuyền sản xuất
- Vệ sinh hệ thống sản xuất