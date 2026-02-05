Máy phun rửa áp lực cao nước nóng Kärcher: HDS 13/20-4 S là chiếc máy mạnh nhất mà chúng tôi cung cấp. Tốc độ dòng nước cao cho phép vận hành ống phun hai tia, đơn giản hóa và tăng tốc công việc. Súng áp lực cao EASY!Force HP sử dụng lực dội lại của tia áp lực cao để giảm lực giữ cho người điều khiển về 0. Máy phun xịt áp lực cao hoạt động rất hiệu quả và cũng mang lại kết quả làm sạch toàn diện ấn tượng nhờ nhiều tính năng cải tiến của thiết bị, chẳng hạn như chế độ eco!efficiency, công tắc dịch vụ để điều chỉnh độ cứng của nước, quạt gió tuabin, bộ định lượng chất làm sạch chính xác, kỹ thuật đầu đốt được tối ưu hóa , hiệu suất bơm cao và công nghệ vòi phun được cấp bằng sáng chế. Một điểm nổi bật khác là màn hình LED lớn có thể đọc thuận tiện mức đổ đầy nhiên liệu và chất làm sạch cũng như chăm sóc hệ thống bất cứ lúc nào. Ngoài ra, tính dễ sử dụng, khái niệm di động thông minh, cũng như dễ dàng tiếp cận vào tất cả các thành phần liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc xử lý, vận chuyển và dịch vụ cho người dùng.