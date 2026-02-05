Máy làm sạch áp lực HDS 13/20-4 S
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng dòng super class: hiệu suất tối đa trong điều kiện làm việc khắc nghiệt. Mô-tơ điện 4 cực làm mát bằng nước, bơm piston hướng trục với 3 xi-lanh mạnh mẽ.
Là một trong những cỗ máy mạnh mẽ nhất trong dòng super class của Kärcher, máy phun rửa áp lực cao nước nóng HDS 13/20-4 S gây ấn tượng với kết quả làm sạch tốt nhất trong những điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất. Các bộ phận chất lượng cao như động cơ điện 4 cực tốc độ thấp, làm mát bằng nước và bơm 3 piston hướng trục mạnh mẽ với piston bọc gốm mang lại chất lượng tối đa, đặc biệt chế độ eco!efficiency giúp tiết kiệm năng lượng sửu dụng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tối đa. Rất dễ vận hành và bảo trì, được thiết kế công thái học và dễ dàng vận chuyển, HDS 13/20-4 S cũng đạt điểm cao về tính thân thiện với người dùng. Điều này được nhấn mạnh bởi các phụ kiện như súng phun áp lực cao EASY!Force Advanced thân thiện với người dùng, bộ điều khiển áp lực trên tay cầm servo và thân súng dài 1050 mm với công nghệ đầu phun đã được cấp bằng sáng chế. Công nghệ đốt gia nhiệt tối ưu hóa, 2 hộc chứa chất tẩy rửa, công nghệ an toàn toàn diện, các đầu kết nối sử dụng ren EASY!Lock tiết kiệm thời gian và các tùy chọn phụ kiện tinh vi khác nhau giúp máy đáp ứng hầu hết tất cả các yêu cầu làm sạch khác nhau.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu quả caoChế độ tiết kiệm, máy vận hành ở khoảng nhiệt độ hiệu quả nhất (60°C) với lưu lượng nước đạt mức tối đa. Chu kỳ đầu đốt được tối ưu hóa để giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu xuống khoảng 20 phần trăm so với chế độ vận hành hết tải.
Hiệu quả tối đaCông nghệ đốt "Sản xuất tại Đức" hiệu quả cao, đã được kiểm chứng. Động cơ điện 4 cực từ với bơm hướng trục 3 pít-tông Mô tơ làm mát bằng nước ứng dụng cho nhu cầu công việc liên tục và điều kiện khó khăn hơn
Nhiều không gian chứa phụ kiện được tích hợp vào máy.Ngăn chứa tích hợp cho toàn bộ phụ kiện. Bao gồm 2 móc treo cho ống hút và dây điện. Ngăn chứa rộng rải cho bình hóa chất, găng tay và dụng cụ đồ nghề
An toàn vận hành
- Bộ lọc nước dễ dàng tiếp cận giúp bảo vệ bơm khỏi các hạt bụi bẩn trong nước.
- Các van an toàn, bảo vệ chống thiếu nước và nhiên liệu đảm bảo khả năng vận hành của máy.
- Hệ thống giảm xóc mềm (SDS) giúp cân bằng rung động do áp suất đạt tối đa trong hệ thống áp lực cao.
Phụ kiện đa dạng với kết nối EASY!Lock
- Báng súng EASY!Force Advanced giúp người dùng không mệt mỏi với không có bất kỳ phản lực nào
- Áp suất và lưu lượng nước có thể được điều chỉnh trên bộ điều khiển servo được đặt giữa thân phun và báng súng.
- Thân súng bằng thép không gỉ 1050 mm có thể xoay được
Liều lượng chất tẩy rửa
- Dễ dàng chuyển đổi giữa các bình hóa chất
- Bộ phun hóa chất định lượng kết hợp với tính năng súc rửa đường ống
Khái niệm lưu động
- Thiết kế bánh xe cao su kích thước lớn và bánh xe con lăn dẫn hướng
- Giá nghiêng tích hợp để vượt chướng ngại vật không tốn sức.
- Tay đẩy giúp vận chuyển và điều động dễ dàng.
Bộ điều khiển dễ sử dụng
- Một công tắc cho tất cả các chức năng của thiết bị.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|600 - 1300
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Nhiệt độ tối đa (nhiệt độ nạp 12°C) (°C)
|Tối thiểu 80 - Tối đa 155
|lượng tiêu thụ dầu đốt theo chế độ eco!efficiency (Kg/h)
|7,6
|Công suất (kW)
|9,5
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Bình nhiên liệu (l)
|25
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|206
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|215,854
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force Advanced
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Loại dây phun áp lực cao: Tuổi thọ kéo dài
- Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 8.400 bar
- Thân súng.: 1050 mm
- Đầu phun Power nozzle
- Điều khiển tự động
Thiết bị
- Ngắt áp lực
- Vận hành 2 người dùng tùy chọn
- Phích cắm đảo cực (3 pha)
- Hệ thống giảm xóc mềm (SDS)
- Hai bình hóa chất
- Bảo vệ vận hành không tải
Videos
Khu vực ứng dụng
- Vệ sinh xe cộ
- Vệ sinh thiết bị và máy móc
- Vệ sinh phân xưởng
- Vệ sinh các khu vực ngoài trời
- Vệ sinh trạm dịch vụ
- Vệ sinh mặt tiền
- Vệ sinh bể bơi
- Vệ sinh dụng cụ thể thao
- Vệ sinh dây chuyền sản xuất
- Vệ sinh hệ thống sản xuất