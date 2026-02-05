Là một trong những cỗ máy mạnh mẽ nhất trong dòng super class của Kärcher, máy phun rửa áp lực cao nước nóng HDS 13/20-4 S gây ấn tượng với kết quả làm sạch tốt nhất trong những điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất. Các bộ phận chất lượng cao như động cơ điện 4 cực tốc độ thấp, làm mát bằng nước và bơm 3 piston hướng trục mạnh mẽ với piston bọc gốm mang lại chất lượng tối đa, đặc biệt chế độ eco!efficiency giúp tiết kiệm năng lượng sửu dụng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tối đa. Rất dễ vận hành và bảo trì, được thiết kế công thái học và dễ dàng vận chuyển, HDS 13/20-4 S cũng đạt điểm cao về tính thân thiện với người dùng. Điều này được nhấn mạnh bởi các phụ kiện như súng phun áp lực cao EASY!Force Advanced thân thiện với người dùng, bộ điều khiển áp lực trên tay cầm servo và thân súng dài 1050 mm với công nghệ đầu phun đã được cấp bằng sáng chế. Công nghệ đốt gia nhiệt tối ưu hóa, 2 hộc chứa chất tẩy rửa, công nghệ an toàn toàn diện, các đầu kết nối sử dụng ren EASY!Lock tiết kiệm thời gian và các tùy chọn phụ kiện tinh vi khác nhau giúp máy đáp ứng hầu hết tất cả các yêu cầu làm sạch khác nhau.